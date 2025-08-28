Departamento del Tesoro emite alerta para detectar redes chinas que ‘lavan dinero’ para cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta a las instituciones financieras del país para detectar posibles redes de lavado de dinero de cárteles mexicanos que utilizan empresas chinas, las cuales mueven más de 312 mil millones de dólares vinculados al narcotráfico, fentanilo, fraude y trata de personas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento pidió a bancos, corredores de bolsa y otros actores estar atentos a los movimientos de dichas redes chinas de lavado de dinero (CMLN, por sus siglas en inglés”, que representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense.

En un análisis publicado por la FinCEN sobre las tendencias financieras, se dio a conocer el alcance de las operaciones ilícitas, ya que, entre 2020 y 2024, las instituciones estadounidenses presentaron 137 mil 153 reportes de actividades sospechosas relacionadas con las redes chinas de lavado de dinero.

Los CMLN son profesionales en el blanqueo de dinero que se han vuelto esenciales para los cárteles con sede en México. La relación se alimenta de las restricciones cambiarias tanto en México como en China, destacó el reporte.

Añadió que el modo de operación consiste en que las redes chinas compran el “dinero sucio” a los cárteles mexicanos, y luego se los revenden a ciudadanos chinos que buscan mover su fortuna fuera del país.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió que estas redes “permiten a los cárteles envenenar a estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo tráfico de personas y causar estragos en comunidades”.

Mientras, la directora de FinCEN, Andrea Gacki, subrayó que se trata de un entramado “global y omnipresente” que debe ser desmantelado.

El reporte también vincula a las CMLN con otras actividades ilícitas como fraude, trata y tráfico de personas, abuso de adultos mayores y operaciones sospechosas en centros de cuidado en Nueva York.

Destacó que el sector inmobiliario es uno de los principales vehículos para integrar ganancias ilícitas. Solo entre 2020 y 2024 se detectaron 17,389 reportes relacionados con bienes raíces, por un valor de 53 mil 700 millones de dólares.

Asimismo, FinCEN alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones financieras, ya sea reclutando empleados o colocando a operadores dentro de ellas. Entre los métodos más usados están las transacciones espejo, el comercio simulado y el uso de mulas de dinero con pasaportes falsos.

El año pasado, agentes del orden público descubrieron una compleja asociación entre el Cártel de Sinaloa y grupos chinos de banca clandestina en EU que lavaron 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y otras sustancias.

