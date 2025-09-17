Unidad nacional, pilar de la soberanía: Trevilla

Ricardo Trevilla en la parada militar del 215 aniversario de la Independencia.

La unidad nacional es el eje indispensable para preservar la integridad, independencia y soberanía del país, subrayó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México.

“Sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces”, afirmó en su mensaje.

Ricardo Trevilla en la parada militar del 215 aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial

El jefe del Ejército destacó que este acto cívico no sólo recuerda la gesta heroica encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, sino que también simboliza el fortalecimiento del vínculo cotidiano entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

5 mil mujeres marcharon en la columna del 215 aniversario de la Independencia

“Con el paso marcial de los participantes se reafirma un vínculo que todos los días se robustece entre el pueblo de México y sus Fuerzas Armadas, indispensable para mantener viva nuestra principal aspiración nacional: la existencia y permanencia del Estado mexicano”, puntualizó Trevilla Trejo.

En su discurso, Trevilla explicó que la misión esencial de las Fuerzas Armadas es defender los valores de la nación y los principios que la sostienen.

“La integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, la independencia es el aliento de la patria y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo”, aseveró.

El secretario de la Defensa resaltó, además, la presencia inédita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer en encabezar el desfile de la Independencia de México como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación histórica de más de cinco mil mujeres en la columna militar, como un reflejo del compromiso de igualdad y equidad dentro de las instituciones castrenses.