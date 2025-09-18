Aumenta a 21 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en puente de La Concordia

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, tras la explosión de una pipa de gas registrada en el Puente de La Concordia aumentó esta mañana a 21 el número de muertes

Se mantienen 27 personas hospitalizadas, mientras que 36 personas ya fueron dadas de alta.

A esta lista de lamentables decesos se suma el nombre de Norma O. C. de 50 años, quien se encontraba hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

❗️Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 27 personas hospitalizadas, 36 personas ya fueron dadas de alta y 21 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/mCEPF7e7zy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 18, 2025

El 10 de septiembre una pipa que transportaba más de 50 mil litros de gas LP explotó, el siniestro de gran magnitud dejó decenas de personas lesionadas y 21 muertes hasta el momento.

El pasado 16 de septiembre falleció el chofer de la pipa de gas, Fernando Soto Munguía de 34 años, quien tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo se encontraba internado en el Hospital Magdalena de las Salinas.

De acuerdo con un informe dado por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el vehículo se impactó dos veces contra los muros de contención que están en la curva del Puente de La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Nadine Gasman, Bertha Alcalde y Clara Brugada, ayer. ı Foto: Especial

Asimismo, se precisó que estos impactos provocaron la volcadura de la pipa de gas, dejando una fractura de 40 centímetros en el vehículo. Respecto al fuego, se informó que el diámetro de la expansión de gas alcanzó los 180 metros.

La información que se dio en conferencia de prensa ayer aún forma parte de las investigaciones periciales, por lo que los resultados finales se harán públicos posteriormente. Respecto a las víctimas, hasta el momento se han realizado 42 entrevistas con asesorías jurídicas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá impunidad en este caso y garantizó la recuperación integral del daño a las víctimas de la explosión.

Hasta el momento, el gobierno capitalino ha otorgado 53 apoyos emergentes, de los cuáles 36 se dieron a personas lesionadas, 17 a personas fallecidas, 22 aún se encuentran en proceso para las personas que estuvieron buscando familiares en el hospital por unas horas.

Además, se está evaluando la posibilidad de trasladar a otros seis menores de edad hacia Estados Unidos, tal como ocurrió con la menor de dos años que fue salvada por su abuelita, Alicia Matías, quien lamentablemente falleció hace cinco días.