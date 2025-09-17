Evalúan traslado a EU de 6 menores afectados por explosión de pipa en puente de La Concordia

Seis menores hospitalizados por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, en Iztapalapa

Durante la conferencia de prensa el día de hoy 17 de Septiembre, encabezada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se destacó que el gobierno capitalino evalúa el traslado a Estados Unidos de otros seis menores hospitalizados por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

▶ #Video | El gobierno capitalino evalúa el traslado a Estados Unidos de otros seis menores hospitalizados por la explosión en Iztapalapa, indica Nadine Gasman, secretaria capitalina de salud #Iztapalapa #EstadosUnidos



📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/tPNRDaGLfL — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

El traslado a EU de las y los menores de edad víctimas de la explosión en Iztapalapa se decidirá si las familias así lo desean y después una valoración médica, explicó Nadine Gassman, secretaria de salud de la CDMX.

Al momento, se ha trasladado únicamente a una menor, la pequeña de dos años que fue salvada por su abuelita, quien lamentablemente falleció tras la explosión de una pipa en el puente de La Concordia.

▶️ #Video | El traslado a EU de las y los menores de edad, víctimas de la explosión en #Iztapalapa, se decidirá si las familias así lo desean y después una valoración médica, explicó Nadine Gasman, secretaria de salud de la #CDMX#PuenteDeLaConcordia



📹: @IvanOrtizM9 /… pic.twitter.com/J7GJ8JhkxQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

La fiscal capitalina, Bertha Luján, indicó que la pipa de gas LP que explotó en Iztapalapa el 10 de septiembre iba de Tuxpan hacia Tláhuac y perdió el control al incorporarse a la autopista México-Puebla. Agregó que la expansión del gas fugado fue de 180 metros.

▶ #Video | La pipa de gas LP que explotó en Iztapalapa el 10 de septiembre iba de Tuxpan hacia Tláhuac y perdió el control al incorporarse a la autopista México-Puebla. La expansión del gas fugado fue de 180 metros, informó la fiscal capitalina Bertha Luján (@BerthaAlcalde)… pic.twitter.com/Sp3HCi9YNu — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

Por otro lado, la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que aún no se han identificado a dos personas víctimas tras la explosión en Iztapalapa, por lo que pidió ayuda a la población para su identificación.

▶️ #Video | Aún no se han identificado a dos personas víctimas por la #explosión en #Iztapalapa, reconoce fiscal de la #CDMX, Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde). La fiscal pide ayuda a la población para su identificación.#PuenteDeLaConcordia



📹: @IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/KktDeeB8cf — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

El gobierno de la CDMX ha dado apoyos iniciales de 20 a 50 mil pesos a las familias de las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Además, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se compondrá “con personas honestas” un Comité de Solidaridad, el cual gestionará donativos a víctimas.

▶ #Video | El gobierno de la CDMX ha dado apoyos iniciales de 20 a 50 mil pesos a las familias de las víctimas de la explosión en Iztapalapa, indicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) #Iztapalapa #ClaraBrugada #CDMX



📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/esiHxIdNkP — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

¿Qué sucedió en el puente de la Concordia?

El incendio de una pipa de gas, registrado el pasado 10 de Septiembre en la alcaldía Iztapalapa en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, al poniente de la capital.

La explosión alcanzó diversos vehículos como un auto que quedó completamente calcinado, un camión que sufrió daños severos y un tráiler que transportaba cartón también fue consumido por las llamas, mismo que continúa humeando.

Entre los más de 70 afectados se reportaron a 6 menores que en este momento se esta evaluando su caso, para ver si podrán ser atendidos en EU.

Al día de hoy, la cifra de fallecidos por el accidente subió a 20 personas, informaron autoridades de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Con información de Ivan Ortiz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL