Ingresan al penal del Altiplano a Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, fue ingresado la noche de este jueves al CEFERESO 1, penal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”.

El vehículo que lo trasladó estuvo custodiado por 13 vehículos en los que también viajaban elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Esta acción ocurrió después de que aterrizó en el Aeropuerto de Toluca, después de ser trasladado desde Paraguay, país que lo capturó el pasado 12 de septiembre y, posteriormente, lo expulsó por haber ingresado ilegalmente a su territorio.

El líder de “La Barredora” fue puesto a disposición del juez penal, bajo la causa penal 386/2025.

Hernán Bermúdez Requena era buscado por los enfrenta los siguientes delitos:

Delincuencia organizada

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro agravado

Así, autoridades de Tabasco y autoridades federales han conseguido 2 órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

Primero, se le cumplimentó la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía de Tabasco por los delitos de: asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Una vez agotadas las diligencias de la acusación local, “El Abuelo” o “Comandante H” enfrentará los delitos del orden federal.

