México y Canadá acuerdan fortalecer relación bilateral; descartan ruptura con EU en T-MEC

México y Canadá acordaron el fortalecimiento de su relación bilateral y descartaron tener intenciones de aislarse del vínculo con Estados Unidos

Por resultar conveniente para la región de Norteamérica con miras a que ésta se mantenga y aumente su competitividad a nivel global, México y Canadá acordaron el fortalecimiento de su relación bilateral y descartaron tener intenciones de aislarse del vínculo con Estados Unidos, en el marco de la próxima revisión al T-MEC, que une a estas tres naciones, y de las imposiciones arancelarias y otras acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump.

En Palacio Nacional, la presidenta de México, @Claudiashein, recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney.



El encuentro fortalece la relación bilateral e impulsa nuevas inversiones; abordarán temas relacionados con educación, salud, comercio y energías renovables. pic.twitter.com/lZQksPPjmx — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

En una conferencia conjunta entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney, primer ministro de Canadá, tras la primera visita oficial que recibe la Presidenta de México de un mandatario, la Jefa del Ejecutivo se dijo optimista y aseguró que el T-MEC “va a prevalecer”, ya que es lo que resulta más favorecedor para los tres países.

“El T-MEC es muestra de ello, por supuesto que hemos vivido circunstancias en estos meses relacionadas con los aranceles que ha definido Estados Unidos, pero una buena parte de nuestro comercio con Estados Unidos sigue siendo libre de aranceles y eso es porque es competitivo para los tres países.

TE RECOMENDAMOS: Encuentro entre líderes Sheinbaum y Mark Carney intercambian regalos en encuentro en Palacio Nacional

“Coincido con el primer ministro en que somos la región más competitiva , que la mejor manera de competir con otras regiones del mundo es fortalecer el tratado comercial entre los tres países… Somos optimistas aún dentro de las circunstancias dado el comercio que tenemos entre los tres países y que además es lo que nos conviene a los tres… Somos optimistas del resultado”, dijo.

Mark Carney afirma que buscan usar el T-MEC de forma más eficaz

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que hay compromiso de ambas partes por mantener el T-MEC y para ello se busca utilizar el tratado de “manera más eficaz”.

“Que podamos utilizar este tratado de manera más eficaz. Canadá y México se complementan en sus fortalezas y permanecemos unidos de manera fuerte, en una época de crisis. Hacemos todo lo posible para aliarnos y luchar contra la crisis del fentanilo”, declaró en su mensaje inicial.

Enfatizó que entre los acuerdos está el de trabajar por la seguridad en ambos territorios frente a “desafíos conjuntos”.

Además, afirmó que en los dos países se registra presencia criminal del otro y ante ello el acuerdo es mantener la cooperación para lograr que los responsables enfrenten la justicia.

Además, apuntó que también habrá de comenzarse a reforzar la ciberseguridad, sobre lo cual Sheinbaum Pardo remarcó que hay un interés por saber más en cuanto a cómo enfrentar esta problemática.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL