Simulacro Nacional 2025: ¿Cómo saber si voy a recibir la alerta sísmica por mensaje?

Este 19 de septiembre a las 12:00 horas se realizará el segundo Simulacro Nacional del 2025, con la hipótesis de un sismo con magnitud 8.1 en la escala de Richter. Por primera ocasión, un mensaje de alerta llegará a todas las personas que cuenten con un dispositivo móvil en México.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, debes checar que tienes las alertas inalámbricas activadas sin importar si tu dispositivo móvil cuenta con sistema operativo Android o iOS.

Para poder verificar que tienes las alertas inalámbricas activadas solo debes seguir estos cuatro sencillos pasos en cada sistema operativo:

Para Android

Primero debes ingresar a tus ajustes. Después debes irte al apartado notificaciones. Busca la opción que diga ajustes avanzados Una vez que localizaste ajustes avanzados debes activar la opción Permitir alertas en el apartado Alertas de emergencia inalámbricas

Para iOS

Primero debes ingresar a tu configuración Después debes irte al apartado Notificaciones Busca la opción que diga alertas gubernamentales Por último, activa las opciones Alerta de Ejercicio, Alerta Extrema, Alerta Grave y Mensaje de Información.

Es muy importante que tengas activas tus alertas inalámbricas sin importar el sistema operativo de tu dispositivo móvil, para que así puedas recibir el mensaje durante el segundo Simulacro Nacional del 2025.

El viernes 19 de septiembre a las 12:00h se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025. Llegará una alerta masiva a todos los celulares a través de mensaje de texto con sonido.



No requieres datos móviles ni aplicaciones, sólo asegúrate de tener activadas las alertas de… pic.twitter.com/NDy05FMcI9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

¿Cuál es el mensaje?

El viernes 19 de septiembre al mediodía recibirás un mensaje de texto con sonido en tu celular. Para recibir este mensaje no requieres ninguna aplicación, tener datos móviles o estar conectado a internet, únicamente debes tener tus alertas inalámbricas activas.

El mensaje dirá lo siguiente

ESTO ES UN SIMULACRO- Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México- ESTO ES UN SIMULACRO Mensaje de simulacro alerta sísmica



Este mensaje tiene como objetivo fortalecer la cultura de la protección civil en México, y gracias a esto ahora se utilizará la tecnología en más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

El mensaje únicamente se sumará a las herramientas que existen actualmente para sismos, como el sistema de altavoces, estaciones de radio, televisión y las plataformas digitales que difunden la alerta sísmica.

Es importante recordar que este simulacro sirve como recordatorio de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, en los que lamentablemente hubo víctimas letales.

Debido a la alta sismicidad de el país, es importante contar con una cultura de autoprotección y saber qué hacer en caso de un sismo, sin importar en donde te encuentres.