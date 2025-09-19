Acusan campaña de calumnias tras amparos a hijos de López Obrador

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los amparos presentados para evitar la detención de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y que ambos negaron haber tramitado, son parte de una “campaña de calumnias” con la que, dijo, se busca perjudicar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos; además, exigió que se investigue quién interpuso dichos recursos legales sin el consentimiento de ellos.

Antier se dio a conocer que una persona, identificada como Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, tramitó el recurso en favor de los dos hijos del exmandatario para evitar que se ejecute en su contra alguna orden de aprehensión, o que sean sujetos de detención, incomunicación, privación de la vida o posible desaparición forzada ejecutada.

El Dato: el vicealmirante Salvador Camargo, uno de los marinos señalados por presuntamente participar en la red de huachicol fiscal, tramitó un amparo contra su captura.

Consultada al respecto en conferencia, Sheinbaum Pardo recalcó que los hermanos López Beltrán ya se desmarcaron de tal amparo para aclarar que ellos no lo tramitaron, por lo cual pidió que se haga una investigación que permita saber quién los presentó amparos a nombre de los dos e incluso del abogado que aparece en el expediente.

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¡¿Cómo es posible —imagínense esto— que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué?! ¡¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien, a su nombre, ponga amparos en distintos lugares del país?! ¿Con qué motivo? Evidentemente, la calumnia, desacreditar; es, sencillamente, parte de una campaña política, política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos”, dijo.

Además, cuestionó la rapidez con la que se supo el tema porque el amparo se presentó apenas antier y enseguida se supo en redes y medios de comunicación.

Sheinbaum Pardo negó que los hijos del expresidente López Obrador se encuentren mencionados dentro de las investigaciones por el trasiego de combustible recientemente revelado por el Gabinete de Seguridad.

Al darse a conocer el miércoles la presentación de amparos tramitados para evitar la detención de Andrés Manuel y Gonzalo, políticos de oposición, como el diputado panista Federico Döring, aseguraron que esto fue para evitar que se les procesara por su supuesta participación en el caso de huachicol fiscal.

—“Preguntarle que usted sepa si los hijos del expresidente están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República, ¿es así?”, se le preguntó a la mandataria durante su conferencia.

—“No, no (están mencionados)”, respondió la Presidenta.

Sheinbaum Pardo calificó como falsos los señalamientos de que las investigaciones que inició su gobierno por este delito sean por solicitud del gobierno de Donald Trump. Comentó que el entendimiento que hay entre ambas administraciones es el de atender conjuntamente el tráfico ilegal de combustible.

Recordó que fue en marzo cuando se identificó un buque proveniente de Estados Unidos cargado con diésel, pero que intentó entrar al país con un permiso temporal con una declaración sobre otra sustancia, y que fue a partir de este hecho que se abrió la indagatoria.

“Ahí inicia la investigación y ahí viene entonces, por parte de la Fiscalía General de la República, de la propia Marina, una investigación donde se dan cuenta que hay algunos elementos de la Marina involucrados y hay empresarios involucrados, y la investigación continúa, a partir de un buque que llegó en marzo de este año”, recordó.