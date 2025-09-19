Llega a informe con baja en robo de autos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llega a su Segundo Informe de Gobierno con una disminución del 28 por ciento en el robo de vehículos.

De acuerdo con los datos, este delito registra una tendencia a la baja en la entidad durante los dos primeros años de la actual administración, lo que representa uno de los indicadores más relevantes en materia de seguridad.

Los resultados en materia de seguridad reflejan avances: con más de un millón 600 mil operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, se registraron reducciones históricas en delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, con una baja de 30 por ciento; el robo de vehículos, con 28 por ciento menos, y la extorsión, con una disminución de 17 por ciento.

El robo de vehículos ha sido uno de los delitos de mayor incidencia en el Estado de México, por lo que la disminución reportada se perfila como uno de los principales resultados en la administración de la mandataria mexiquense.

“En el Estado de México estamos construyendo la paz. Hemos invertido en patrullas y cámaras de vigilancia y se ha obtenido la reducción en todos los delitos de alto impacto”, destacó la mandataria en sus redes sociales.

En otro mensaje, Gómez Álvarez destacó que “la seguridad es una tarea diaria que asumimos quienes integramos la Mesa de Paz. Hoy revisamos las estrategias para fortalecer las acciones en la transformación de un Edomex donde todas y todos vivamos con tranquilidad”.