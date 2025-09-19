Sheinbaum afirma que cuando Calderón gobernó ‘hubo más desigualdad en México’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, visitó este viernes 19 de septiembre la ciudad de Oaxaca de Juárez, como parte de los recorridos regionales que hace por todo el país para presentar los avances de su primer informe de gobierno, en su asamblea informativa dijo que “fue cuando gobernó el espurio de Calderón que hubo más desigualdad en México”.

La transformación avanza en Oaxaca https://t.co/AlCP9raJS9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

La mandataria arribó a la entidad oaxaqueña gobernada por Salomón Jara, luego del Segundo Simulacro Nacional y de sostener un encuentro en Chilpancingo, Guerrero. En Oaxaca, el acto se realizó bajo el lema “La Transformación Avanza en Oaxaca” en el Estadio Tecnológico, ubicado en Avenida Constituyentes s/n, colonia Guadalupe Victoria.

Y aunque se había informado que iniciaría a las 16:00 horas, -de acuerdo con la agenda- el evento se reprogramado para las 19:30 horas. En el evento Sheinbaum informó que, durante su primer año de gobierno, “se ha reducido la desigualdad en el país, tan solo a un año somos el país menos desigual tan solo después de Canadá.”

Sheinbaum dijo que su gobierno que ha dado continuidad “A la cuarta transformación de la vida pública”, ha logrado varios avances significativos como una disminución de 25.8 por ciento en homicidios dolosos y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, siendo Oaxaca, una de las entidades que han mantenido una tendencia hacia la baja en delitos de alto impacto.

Además, mencionó que se ha iniciado la construcción de 31 hospitales y comenzaron otros 20, además de equipar 256 quirófanos, con el objetivo de mejorar la atención médica en todo el país. Destacan dos Hospitales de Primer Nivel en Oaxaca, con una inversión histórica de siete mil millones de pesos para la construcción de Ciudad Salud.

A la par de los programas “Salud Casa por Casa” y “Pensión para mujeres de 60 a 64 años”, impulsados por el Gobierno de México; el gobierno de Oaxaca creó “Farmacias Bienestar” y “Mujeres Primavera”, que entregan medicamentos gratuitos, así como, recursos directos y sin intereses a las microempresarias.

Al dar la bienvenida a la Presidenta, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó: “Reconocemos su esfuerzo y compromiso con la transformación del país y agradeciendo el gran trabajo realizado en su primer año de gobierno especialmente a favor de los que menos tienen y es que hoy gracias al humanismo mexicano Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social”.

“Nuestro pueblo ha transformado su historia y hoy usted puede ratificar que cuenta con Oaxaca para seguir consolidando la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, de la soberanía y la dignidad nacional, estaremos ahí, para enfrentar a la derecha conservadora y encarar los desafíos de la delincuencia, confiamos en su liderazgo y sabemos que es usted una mujer de convicción”, expuso.

Es un honor estar con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein). Nuestro estado y México viven su mejor momento, floreciendo con resultados para consolidar el segundo piso de la #CuartaTransformación bajo su liderazgo.#Pr1merInforme #LaTransformaciónAvanza pic.twitter.com/cq0M8aZOIu — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 20, 2025

MSL