‘Ya no hay pretextos’: PAN exige avanzar en investigaciones tras captura del líder de ‘La Barredora’

El Diputado Federal, Federico Döring, exigió que se termine la simulación y se actúe con decisión en uno de los casos de mayor gravedad en la vida pública reciente: la relación de complicidad entre Hernán Bermúdez y Adán Augusto López.

“Con la llegada de Bermúdez a México, queda sin sustento el argumento que durante meses sostuvo el fiscal Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que no se podía citar a comparecer al exsecretario de Gobernación hasta que no hubiera un testimonio directo de este operador. Hoy ese testimonio es una realidad”, sentenció el diputado.

Dijo que “ya existen varios testigos protegidos que han confirmado que Bermúdez no actuaba por cuenta propia”, pues aseguran que lo hacia “bajo instrucciones directas de Adán Augusto López”.

Asegurando que esto demuestra “que la llamada “Barredora” no era una operación aislada, sino un engranaje delictivo con protección política desde lo más alto del poder”, dijo.

De acuerdo con estas declaraciones, dijo que las actividades ilícitas de Bermúdez y Adán Augusto no comenzaron en el sexenio actual, sino desde la propia elección de 2018 en Tabasco.

Destacó que “los primeros delitos cometidos por Bermúdez fueron justamente para favorecer la candidatura y la llegada de Adán Augusto a la gubernatura de ese estado. Ese fue el punto de partida de una red de complicidad que hoy ha sido exhibida”.

Ante este panorama, el diputado Döring advirtió que ya no hay pretextos, ni en la Fiscalía ni en el Congreso, para seguir encubriendo este caso.

La promesa del gobierno ha sido clara: “llegar hasta donde tope”.

Y el tope de esta investigación “no puede ser otro que ver a Hernán Bermúdez y a Adán Augusto como compañeros de celda”.

Los legisladores panistas señalaron que “si de verdad se quiere honrar la palabra empeñada ante el pueblo de México, es momento de demostrarlo. La justicia no puede detenerse en la puerta de los aliados políticos. El fiscal Gertz y la presidenta de la Cámara tienen la responsabilidad histórica de dejar de encubrir y de actuar en consecuencia”,

Federico Döring subrayó que “la justicia no puede depender de intereses políticos, de cálculos de conveniencia ni de complicidades partidistas”.

Pues resalto que “cada día que pasa sin que se proceda contra Adán Augusto es un día más de impunidad, un día más en que se confirma la protección del Estado a quienes traicionaron la confianza ciudadana desde las urnas”.

Finalmente, reiteró que seguirán insistiendo para que este caso no quede en la impunidad y llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar: “La famosa ‘barredora’ que prometieron para limpiar la corrupción, en realidad se usó para barrer la justicia bajo la alfombra. Hoy la verdad salió a la luz y México exige resultados”.

MSL