Así fue expulsado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay para ser trasladado a México | VIDEO

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo”, o “Comandante H”, presunto líder y fundador de “La Barredora”, fue expulsado de Paraguay este miércoles para ser trasladado a México, donde es requerido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que al llegar al territorio mexicano, el exsecretario de Seguridad de Tabasco será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay. ı Foto: Facebook, @senadcomunicacion

Prófugo de la justicia, “El Abuelo“ fue detenido entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio de Surubi’i, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central de Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil.

Tras una audiencia inicial, el 13 de septiembre, Bermúdez Requena rechazó la extradición voluntaria y quedó bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y sometido al proceso ordinario de extradición que se habría prolongado hasta dos meses.

No obstante, cuatro días después autoridades de Paraguay permitieron la expulsión inmediata del mexicano por “no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país” , precisó Harfuch.

Este 17 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena fue trasladado por agentes paraguayos desde la sede de la Senad, ubicada en Asunción, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde fue entregado a autoridades mexicanas.

Precisamente, la Senad difundió imágenes del “operativo de alta seguridad” que acompañó el traslado del mexicano, quien portaba un chaleco antibalas mientras era escoltado por elementos y de la Senad efectivos del Ejército.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay. ı Foto: Facebook, @senadcomunicacion

Un video compartido por la agencia antidrogas del país sudamericano muestra el momento en el que los uniformados reciben instrucciones para llevar a cabo el operativo.

Posteriormente, revisan a Hernán Bermúdez Requena, lo esposan y le colocan un chaleco antibalas antes de trasladarlo al aeródromo, donde finalmente es entregado a las autoridades mexicanas.

Forzado a mantener la mirada cabizbaja, el presunto líder de “La Barredora” aborda el avión con matrícula XB-NWD, que aterrizará en territorio mexicano durante las primeras horas de este 18 de septiembre.

“Con esta acción, Paraguay reafirma su decisión de no otorgar refugio a criminales de alto perfil, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional", destacó la Senad.

La media vuelta y a su país 👋🇲🇽 Hernán Bermudes Requena, alias "Comandante H", a quien detuvimos días atrás en un operativo interinstitucional, fue expulsado del país y puesto a disposición de la justicia mexicana. Reafirmamos que en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional. Publicado por Secretaría Nacional Antidrogas - SENAD en Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió un video en el que se observa a Hernán Bermúdez Requena mientras firma documentos sobre una mesa, donde también se aprecian lo que serían su pertenencias: al menos seis teléfonos celulares, un reloj inteligente, dos pasaportes y cuatro bolsas que aparentemente contenían dinero.

▶️ #Video | 🔴 Así fue el proceso de expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, de Paraguay, lugar donde fue detenido la semana pasada. La información fue confirmada por el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch (@OHarfuch).… pic.twitter.com/iNMtuB9Lta — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

