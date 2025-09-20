Dispersan a manifestantes frente a ICE; arrestan a tres

Agentes del ICE arrestan a un manifestante, ayer, afuera de la sede de Broadview.





Un grupo de manifestantes intentó bloquear ayer el paso de vehículos fuera de un edificio federal de control de inmigración situado en los suburbios de Chicago, lo que generó un enfrentamiento con las autoridades, que utilizaron un agente químico para dispersar a la multitud, donde fueron detenidas tres personas.

Decenas de personas que portaban banderas estadounidenses y carteles con las palabras “Manos fuera de Chicago” se congregaron frente a un edificio del ICE en Broadview, donde algunos manifestantes fueron detenidos, mientras nubes del agente químico dispersaban al grupo.

André Vásquez, miembro del Concejo Municipal de Chicago, presente en la protesta, lo describió como “gas lacrimógeno, un poco de gas pimienta, una mezcla de ambos”.

“Quieren que tengamos miedo. Quieren que nos escondamos en nuestros rincones y no hagamos nada... No permitiremos que eso suceda”, dijo a los periodistas en el lugar, la vicegobernadora demócrata de Illinois, Juliana Stratton, refiriéndose al gobierno del presidente Donald Trump.

Los hechos ocurren un día después de que 75 personas fueran detenidas en Nueva York, incluidas 11 políticos, que hicieron una sentada de protesta dentro y fuera de un edificio edificio federal utilizado por el ICE como centro de detención, y que ha sido denunciado por sus malas condiciones.

MIGRANTES DETENIDOS En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional informó que ha realizado casi 550 arrestos en Chicago desde que lanzó la “Operación Midway Blitz” hace menos de dos semanas, como parte de una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante esfuerzo de aplicación de la ley, similar al de Los Ángeles y Washington, DC.

La operación ha generado acusación de uso excesivo de la fuerza y redadas contundentes que han atrapado a ciudadanos de EU, al tiempo que ha complacido a los partidarios del presidente Donald Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.

Aproximadamente 50 a 60 por ciento de los arrestos en Chicago fueron dirigidos, es decir, que eran personas específicas que el ICE trataba de encontrar porque habían cometido un delito, tenían una orden final de deportación o habían cometido algún delito.