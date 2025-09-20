Dolor, homenajes y prevención, a 40 años así recuerdan tragedia

Vecinos del multifamiliar Tlalpan se reúnen y recuerdan el sismo del 2017, donde vieron derrumbarse sus hogares.

Entre remembranzas y homenajes a quienes perdieron la vida el 19 de septiembre de hace 40 años en la Ciudad de México y de hace ocho en el 2017, se llevó a cabo la conmemoración de un año más de los fatídicos terremotos.

A pesar de que el sonido de la alerta sísmica se escuchó diferente este viernes, la memoria de los capitalinos se ubicó en las 7 de la mañana con 19 minutos de 1985, o las 13 horas con 14 minutos del 2017, cuando sendos movimientos telúricos generaron las mayores catástrofes que haya enfrentado este país.

El Dato: En el colegio Enrique Rébsamen murieron 19 pequeños en el sismo de 7.1 del 19 de septiembre del 2017. Los padres aún piden justicia y dicen que fue por la corrupción.

Veladoras, flores, misas, fotografías, puños en alto y aplausos de millones de personas que se sumaron al simulacro nacional, honraron a las víctimas de ambos sismos.

La memoria persiste en la Plaza de la Solidaridad, a un costado de la Alameda Central, en el primer cuadro de la Ciudad de México, donde se ubicaba el Hotel Regis, que se derrumbó en el sismo de 1985.

En ese punto, símbolo de la tragedia y la resistencia de la ciudad, el Heroico Cuerpo de Bomberos demostró su capacidad para actuar en cuatro escenarios distintos: colapsos de estructuras de madera, derrumbes de edificios y una explosión de un tanque de gas, tras la colisión de un auto.

La ciudadanía registraba las acciones con sus teléfonos celulares, mientras algunos niños apreciaron las maniobras con asombro.

A unos kilómetros de ahí, en Tlatelolco, se realizaron misas y diversos actos en memoria de quienes perecieron bajo los escombros o en las maniobras de rescate, a quienes recordaron con una ceremonia prehispánica y la colocación de ofrendas en el reloj del sol, icónico sitio donde estuvo el edificio Nuevo León, que se desplomó tras el terremoto de 1985, sitio donde murieron decenas de familias.

Álvaro Obregón número 286, en la colonia Roma, es otro de los sitios emblemáticos relacionados con el sismo de 2017, donde murieron 49 personas tras colapsar el edificio donde se encontraba una empresa. Ahí se dieron cita los rescatistas de la agrupación 19 de Septiembre.

El lugar es simbólico, debido a lo complejo que fue la labor de rescate, misma que se mantuvo durante 14 días, a pesar de que a nivel internacional los protocolos marcan que ésta debe realizarse sólo durante tres días, pues posteriormente es prácticamente imposible encontrar a personas con vida.

Hasta el punto, donde actualmente hay un predio baldío, integrantes del grupo que apoyó en labores de rescate del sismo del 2017, explicaron que cada año realizan una guardia de honor y a colaborar en la realización del simulacro.

En esta ocasión, detuvieron el tránsito en la avenida Álvaro Obregón, mientras los vecinos de la zona salieron de sus viviendas y de sus trabajos para participar en la conmemoración.

“Siempre venimos. Lo hacemos para recordar a quienes aquí murieron y para mostrar la importancia de la protección civil y de los simulacros, que salvan vidas”, expresó Fernel Chávez, rescatista.

Al sur de la ciudad, tanto en el exterior de lo que fue el colegio Enrique Rébsamen, como en el memorial construido a los 19 menores que perdieron la vida en las aulas en 2017, fueron colocados arreglos florales y veladoras, además de oficiarse una misa en su memoria.

Los padres de los niños fallecidos aprovecharon para explicar que aún exigen castigo contra los directores responsables de obra, Francisco Arturo Rodríguez Pérez y Juan Apolinar Torales Iniesta, quienes autorizaron la construcción de pisos adicionales de forma irregular en la escuela.

En la calle de Chimalpopoca y Simón Bolívar, en la colonia Obrera, zona centro de la capital, el simulacro también se vivió de manera especial. Y es que ahí la tragedia se vivió en las dos fechas. En 1985 el colapso de una fábrica textil cobró la vida de 21 personas, mientras que 32 años después, en 2017, fallecieron 15. Su recuerdo volvió a unir a vecinos y familiares.

Encabeza Sheinbaum luto nacional

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de la bandera nacional a media asta en señal de luto nacional por la muerte de los mexicanos durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017.

La jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Gobernación y Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

En la ceremonia cívica la orquesta de las Fuerzas Armadas entonó “Canto a la Bandera”, escrita por Rafael López y musicalizada por Julián Carrillo. Acto seguido, se procedió a “honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos”, luego de lo cual, la banda de guerra entonó “el toque de silencio”.

26 mil pérdidas contabilizó la CEPAL en el sismo del 19 de septiembre del 1985.

En punto de las 7:19 horas, inicio a la ceremonia debido a que en ese horario fue que inició el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Con el lábaro patrio a media asta, el acto rindió homenaje con el himno nacional a las miles de personas que perdieron la vida durante los dos terremotos que aun guardan dolor para nuestro país.

Previo al acto cívico, la coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Velázquez Alzúa, detalló que el Segundo Simulacro Nacional, realizado a medio día de este viernes, tendría como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; mientras que, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur sería por huracán; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, por incendio urbano; y en Baja California por tsunami.

El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre a las 07:17:49, hora local, y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a la costa de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas.

México demuestra capacidad de acción ante emergencias: Harfuch

› Por Tania Gómez

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, el Gobierno de México demostró que cuenta con la capacidad de responder ante emergencias derivadas de sismos, huracanes e incendios, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de una publicación en su cuenta de X, tras el simulacro conmemorativo de los 40 años del terremoto de 1985 y ocho del de 2017, el funcionario afirmó que la práctica “se realizó con éxito en las 32 entidades federativas, en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de fortalecer la preparación del país ante sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos”.

El funcionario celebró “la participación de millones de mexicanas y mexicanos”, así como el compromiso del Gabinete de Seguridad y los gobernadores, con la organización de este ejercicio.

El Dato: Protección Civil advirtió que si los dispositivos no reciben la alerta pueden tener las notificaciones de emergencia desactivadas y pidió hablar al 079 para configurarlos.

García Harfuch agradeció a “los mandatarios estatales, a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas que, con disciplina y entrega, respaldan a la sociedad ante cualquier situación de riesgo”.

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, que se realizó momentos antes de la práctica, el funcionario destacó que, por primera vez, las comunidades más apartadas del país recibirían el alertamiento masivo a través de sus celulares, lo que permitiría “ganar segundos valiosos” durante la emergencia.

“Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), por primera vez el sistema de alertamiento masivo llega a más de 80 millones de celulares en todo el país, esto significa que, incluso en las comunidades más apartadas, podremos alertar de manera inmediata a la población y ganar segundos valiosos para cuidar a nuestras familias y comunidades”, aseveró.

770 mil 166 elementos de diversas instituciones participaron en el Simulacro Nacional

En punto de las 12:00 horas, el simulacro se llevó a cabo con base en una hipótesis de sismo magnitud 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En los estados de Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la hipótesis fue de huracán, mientras que en Durango, Guanajuato y Tamaulipas la hipótesis fue de incendio urbano y en Baja California, de tsunami.

Posteriormente, durante la continuación de la sesión del Comité Nacional de Emergencias, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, reiteró que el Gobierno de México, a través del área que encabeza, se encuentra técnica, administrativa y operativamente preparado para afrontar una emergencia mayor, con el uso de nuevas tecnologías.

“De manera coordinada, el día de hoy se llevó a cabo una prueba nacional, en la que se enviaron mensajes de texto masivos y alertas sonoras a millones de personas en todo el territorio nacional”, dijo.

El Tip: gobernadoras y Gobernadores de 17 entidades del país, asistieron de manera virtual a la reunión del Comité Nacional de Emergencias, encabezada por Omar García.

En ese sentido, Velázquez Alzúa destacó que las autoridades federales continuarán trabajando en la implementación de un sistema nacional de alertas, que permita informar a toda la población ante la inminencia de cualquier riesgo en el país.

“Se han incrementado las capacidades del Estado para atender cualquier tipo de emergencia, consolidando una fuerza de tarea compuesta por 770 mil 166 elementos de diversas instituciones, 21 mil 687 vehículos terrestres especializados, 466 aeronaves y dos mil 955 unidades médicas con 105 mil 867 camas”, expresó.

Al hacer un balance en torno al sector educativo, Laura Velázquez indicó que en el simulacro participaron nueve millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, profesores, administrativos y brigadistas.

Precisó que 29 mil 389 escuelas de educación preescolar, básica, media superior y superior se sumaron a la acción, con la participación de siete millones 595 mil 774 alumnos, un millón 309 mil 53 docentes, 319 mil 538 brigadistas y 74 mil 497 personas con discapacidad.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, reportó que en este ejercicio, el Ejército y Fuerza Aérea participó en 18 entidades con 88 mil 461 elementos, nueve mil 893 vehículos y 142 aeronaves.

En tanto, el secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales Ángeles, mencionó que, a través del Plan Marina, en las fases de auxilio y recuperación, se simuló la evacuación de 47 mil 714 elementos navales y 19 mil 190 derechohabientes en 746 inmuebles.

En Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que en esta entidad participaron 8.1 millones de personas y ocho mil 482 inmuebles, por lo que consideró exitoso el simulacro, debido a la coordinación entre las instituciones.

La mandataria capitalina presumió que 99.06 por ciento de las bocinas o altavoces colocados en todo el territorio de la metrópoli funcionó correctamente.

“A las 12 horas el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) activó la alerta sísmica y el C5 la difundió a través de sus altavoces, 13 mil 992 postes, 27 mil 887 bocinas o altavoces de las que funcionaron el 99.06 por ciento”, explicó en conferencia de prensa desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

“Podemos decir que mejoramos frente al año pasado. No retrocedimos, sino mejoramos, esa es la conclusión. Siempre hay cosas que fortalecer y lo vamos a hacer”, afirmó Clara Brugada.

Salvador Guerrero, coordinador general del C5, aseguró que el funcionamiento de 99.06 por ciento de los altavoces es el mejor resultado en los 10 años que tiene la instancia a su cargo reproduciendo la alerta sísmica, y en los 30 años que tiene la alerta de haber sido incorporada como medida preventiva.

Agregó que, de 13 mil 992 sitios donde hay bocinas del C5, 13 mil 860 reprodujeron el audio de manera exitosa, donde cada uno tiene dos bocinas, con excepción de 97, que sólo cuenta con una.

Los sitios que no sonaron fueron 132. La alcaldía en donde funcionó la mayor cantidad de altavoces instaladas fue Iztapalapa, que cuenta con dos mil 213, y fallaron 18. En Milpa Alta, hay 228 y falló una.

“En las fallas, estamos hablando de temas de conexión a la red en 51 sitios, fallas de energía eléctrica en 75 y por obras fueron cuatro”, explicó Salvador Guerrero.

El funcionario comparó las cifras con lo registrado en abril, durante el primer simulacro, donde hubo un nivel de eficiencia de 99.04 por ciento, cuando, dijo, no había lluvia.

A su vez, Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, dijo que en esta ocasión se disminuyó el tiempo de evacuación.

Explicó que el tiempo promedio de evacuación fue de 65 segundos y, como parte del protocolo del plan de emergencia sísmica, participaron más de 75 mil 250 brigadistas de protección civil, tanto públicos como privados.

“Creemos que estamos en los tiempos reales de evacuación de un sismo de este tipo, y (mejorar) dependerá muchísimo del epicentro y del tipo de sismo que sea”, enfatizó Urzúa.