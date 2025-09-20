Sheinbaum impulsa cacao de Tabasco y anuncia obras estratégicas para el estado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Tabasco que su gobierno construirá una chocolatera del Bienestar para procesar el cacao local y llevarlo como producto terminado a las más de 26 mil tiendas de abasto popular en todo el país.

Durante su gira de rendición de cuentas en Villahermosa, subrayó que este proyecto busca dar valor agregado a la producción tabasqueña y garantizar ingresos justos a los campesinos.

“El objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien, porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar. (...) El próximo año vamos a construir aquí en Tabasco la chocolatera para que aquí mismo se produzca el chocolate del Bienestar”, afirmó la mandataria.

Programas del Bienestar benefician a más de 700 mil tabasqueños

Además, destacó que el estado recibe una inversión anual de 21 mil 261 millones de pesos en programas para el Bienestar, con un padrón de 739 mil 579 beneficiarios.

“Los programas de Bienestar, aquí en Tabasco ¿saben que los gobiernos del pasado se acercaban al pueblo cuando iba a haber elecciones, compraban el voto, daban despensas, cualquier cosa por conseguir un voto y después se olvidaban 6 años del pueblo? Ahora, a nadie se le pregunta si pertenece un partido político para recibir la pensión para adulto mayor. A nadie se le pregunta por quién va a votar para recibir la pensión alimentaria del adulto mayor. Se le da a todas y a todos por igual. Es un derecho universal del pueblo de México recibir la pensión para adulto mayor" Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Sheinbaum anuncia obras estratégicas en Tabasco

En materia de infraestructura, la mandataria informó que ya inició el ramal del Tren Interoceánico de Roberto Ayala a la refinería de Dos Bocas, la modernización del puerto de Dos Bocas, la repavimentación de carreteras federales, la construcción de la carretera Macuspana-Escárcega y obras de protección contra inundaciones por los ríos Grijalva y Usumacinta.

Como parte de Vivienda para el Bienestar, también anunció la construcción de 60 mil viviendas para familias con ingresos menores a 2 salarios mínimos: 20 mil por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 40 mil por el Infonavit.

En el sector salud y educación, adelantó que Tabasco contará con un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la sustitución del Hospital General de Macuspana, el Hospital General de Teapa y el Hospital “General Cárdenas”.

“Estamos contratando cinco equipos quirúrgicos, 86 médicos especialistas y 125 personal de enfermería para los hospitales de Tabasco y el mantenimiento para 145 quirófanos que vamos a echar a andar en los siguientes meses”, puntualizó.

La Presidenta también aprovechó su visita para reconocer el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su tierra natal: “Estar en Tabasco siempre nos recuerda, nos evoca, nos entusiasma, al gran fundador de nuestro movimiento de transformación”, dijo.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que en su estado ya se ven resultados durante el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha permitido que más familias accedan a sus derechos y da continuidad a un proceso de transformación.

