Gustavo Petro pide apoyo a Gobierno mexicano para encontrar a músicos ‘B-King’ y ‘Regio Clown’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, y a todo el Gobierno federal, apoyo para localizar a los músicos Bayron Sánchez “B-King” y Jorge Herrera “Regio Clown”, desaparecidos y vistos por última vez en nuestro país.

A través de una publicación en redes sociales, Petro Urrego se dirigió directamente a la presidenta Sheinbaum, y le solicitó intervención del Gobierno de nuestro país para localizar a los músicos colombianos, quienes, dijo, desaparecieron tras un concierto en Sonora.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. ı Foto: Especial.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, publicó el mandatario colombiano en sus redes.

En el llamado, responsabilizó de este hecho a grupos criminales que operan en varios países del continente americano e incluso atribuyó el hecho al consumo de drogas en Estados Unidos.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, consideró.

En su publicación recalcó la solicitud para encontrar con vida a ambos jóvenes y que su localización contribuya a unir a la juventud en Latinoamérica.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, dijo.

De acuerdo con reportes de medios locales, “B-King” y “Regio Clown” fueron vistos por última vez al exterior de una fiesta en la zona de Polanco, Ciudad de México. Lo anterior es contrario a lo que señaló Gustavo Petro, quien sugirió que la desaparición habría sido al norte del país.

Sin embargo, se desconocen más detalles y no ha habido una respuesta oficial del Gobierno de México a la petición del mandatario colombiano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am