Sheinbaum cerrará gira nacional el 5 de octubre con evento en Zócalo de CDMX

Presidenta Claudia Sheinbaum alista cierre de gira nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

Será el próximo 5 de octubre cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cierre su gira de rendición de cuentas, con un evento al que ha convocado en el Zócalo de la Ciudad de México.

A su paso por el estado de Quintana Roo, el vigésimo tercero en visitar desde que inició septiembre, la mandataria mencionó que en la primera semana del próximo mes tocará encabezar la última visita a una entidad federativa para exponer los resultados de su primer año de gobierno.

“Vamos a cerrar todos los estados y el 5 de octubre juntas y juntos, como lo hemos hecho muchas veces en el movimiento de transformación, el 5 de octubre, vamos a dar el informe en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde están todas y todos invitados”, exclamó.

Este es el tercer fin de semana que Sheinbaum dedica a recorrer los estados de la República, con visitas de dos a tres estados por día, iniciando cada viernes y concluyendo los domingos.

Quintana Roo fue la entidad número 23 en recibir a la mandataria; a la fecha, ya ha visitado Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Cruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr