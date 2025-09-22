Captura relevante en Acapulco

Importante golpe, nos comentan, el que dio ayer la Fiscalía General de Guerrero en coordinación con la Fiscalía General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Y es que en la acción conjunta lograron cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición internacional en contra de Juan “N”, en el municipio de Acapulco. La institución, a cargo de Zipacná Torres Ojeda, informó que dicha persona es requerida por autoridades de Estados Unidos por su probable responsabilidad en varios delitos, incluidos homicidios y amenazas cometidos en California. El sujeto tiene la nacionalidad hondureña y se escondía en el territorio guerrerense. Sin embargo, ayer fue puesto a disposición de la autoridad federal para que se proceda a su traslado a la Unión Americana.