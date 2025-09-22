Claudia, en 29 estados

Y es la Presidenta Claudia Sheinbaum la que con mucha consistencia ha venido sumando kilómetros y estados recorridos en los que comparte los datos más relevantes de su primer Informe de Gobierno. En estos informes, nos hacen ver, la mandataria da cuenta de acciones específicas, obras y programas, que su administración lleva a cabo en la entidad que visita. El mensaje que suele dar es el del avance de la transformación en el país dado el alcance nacional de los principales programas. No puede dejar de verse este ejercicio, nos comentan, como una tarea novedosa, pero también oportuna de rendición de cuentas. La proximidad del Gobierno federal con los ciudadanos en el caso de Sheinbaum se aprecia en el hecho de haber estado ya en 29 de las 32 entidades federativas. “Un Gobierno tiene el reconocimiento de su gente si nunca nos alejamos y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo”, dijo ayer la mandataria. Ahí el dato.