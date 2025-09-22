La agitación por la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se acentuó este fin de semana, particularmente entre la oposición que, entre sugerencias y reclamos, apareció con algunos planteamientos que hicieron levantar la ceja a más de uno. Es el caso de la propuesta que hizo el diputado panista Héctor Saúl Téllez, quien en redes sociales publicó un amplio pronunciamiento para reprobar la política económica actual. Y entre las propuestas para la revisión del tratado planteó al Gobierno federal mexicano utilizar la seguridad del país, uno de los aspectos más sensibles y fundamentales, como carta de negociación con Estados Unidos, nos comentan: “Condicionar avances en seguridad y migración a inversiones estadounidenses en desarrollo fronterizo, rechazando cualquier acuerdo unilateral que beneficie sólo a uno de los socios”, señaló. Diría el clásico: son unos genios.