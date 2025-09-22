Supervisa Martí Batres con Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala, avances de La Clínica es Nuestra

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó junto la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Tlaxcala”, donde supervisó las obras realizadas como parte del Programa La Clínica es Nuestra, en beneficio de 97 mil 600 derechohabientes.

“La tarde noche de este domingo visitamos la Clínica de Medicina Familiar de Tlaxcala, Tlaxcala. Nos distinguió con su compañía la gobernadora del estado, @LorenaCuellar. Recibimos el informe del Comité de Salud y Bienestar sobre los trabajos del Programa ‘La Clínica Es Nuestra’”, publicó en sus redes sociales.

Martí Batres destacó que el Gobierno de México otorgó a esta unidad médica un millón 100 mil pesos de presupuesto, que ejerció el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI) en la adquisición de 54 artículos, entre insumos médicos y mobiliario, como una báscula para sillas de ruedas, mesa de exploración pediátrica, electroestimulador, termómetros infrarrojos, equipo de ultrasonido, electrocardiógrafo, lámparas, pinzas, tres estuches de disección, seis sets de vasectomía, tres equipos de esterilización para el área dental, sillas acojinadas y pantallas para el área de espera.

“Este programa de La Clínica es Nuestra es maravilloso porque nos permite, uno, mejoras materiales; dos, la participación de la derechohabiencia, se incorporó a la derechohabiencia, hacemos comunidad, se apropia de su ISSSTE; tres, asertividad en las obras, porque las personas que utilizan La Clínica son las que saben qué le falta a La Clínica”, remarcó.

El director general del ISSSTE informó a la derechohabiencia jubilada o pensionada que no tendrán que realizar más el trámite de su credencial de derechos cada dos años, por lo que entregó 125 credenciales con vigencia permanente de derechos.

En su intervención, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, reconoció el trabajo realizado por el ISSSTE en la entidad en lo que va de la administración, que ha permitido aumentar el número de consultas que se otorgan a la derechohabiencia, gracias al proceso de ampliación voluntaria de la jornada laboral del personal médico del Instituto.

“Había una petición de mejorar algunos horarios y con eso todavía mejorar aún más. Así que todos esos cambios, toda esa voluntad que hoy Martí ha puesto en Tlaxcala, va a hacer que sigamos atendiendo más y más. (...) Es un gusto que hoy también los derechohabientes se enteren, conozcan lo que se está haciendo y los avances tan importantes que hoy ha tenido el ISSSTE y especialmente aquí en Tlaxcala”, indicó.

La directora de la Clínica de Medicina Familiar “Tlaxcala”, Laura González Benítez, señaló que gracias a este programa se tiene la oportunidad de hacer comunidad para mejorar la atención en beneficio de todas y todos.

“Hoy no solo iniciamos una nueva era en la atención médica, sino también abrimos las puertas a nuevas oportunidades, ideas y conexiones. Cada uno de ustedes es parte fundamental de este espacio y estoy segura de que juntos podremos construir algo muy significativo”, dijo.

Finalmente, la secretaria técnica del COSABI, Ingrid Espinosa Márquez, informó que del total de presupuesto otorgado a la clínica, se ha ejercido el 90 por ciento, que equivale a 901 mil 928 pesos, por lo que el recurso restante se empleará en más mejoras que beneficien a toda la comunidad.

“Aún ese 10 por ciento está destinado para cosas que tengamos todavía en mente, para la atención y beneficio de todos nuestros derechohabientes”, subrayó.

