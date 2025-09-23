Anuncia Martí Batres Plan de Cirugía Robótica en el ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan de Cirugía Robótica, a través de la instalación de seis equipos Da Vinci que beneficiarán directamente a 3.5 millones de derechohabientes y permitirán programar un mínimo de 150 cirugías oncológicas para el resto del año.

“Estamos impulsando un Plan de Cirugía Robótica muy importante en el ISSSTE. (...) Es controlada al 100 por ciento por la cirujana o el cirujano que es responsable de la operación. Consiste en el manejo de una consola que tiene palancas, tiene pedales y brazos robóticos que sostienen al mismo tiempo los instrumentos de operación y la cámara de video”, subrayó.

En presencia del secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, Martí Batres señaló que entre las ventajas brindadas con este procedimiento, destaca que las incisiones son más pequeñas, la recuperación es más rápida y se tiene mejor visibilidad y precisión en zonas difíciles.

TE RECOMENDAMOS: Tras fallecimiento Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Julieta Fierro

“Hay operaciones en las que el paciente, de tardar un mes en recuperación, pasa a recuperarse en una semana. Esto nos permite tener camas disponibles más rápidamente, menos tiempos de incapacidad, disposición de espacio para otros pacientes. Y también la cirugía robótica permite más precisión en zonas difíciles de operación”, señaló.

En septiembre y octubre de este año, detalló, se instalarán seis nuevos robots Da Vinci en unidades médicas de tercer nivel del ISSSTE. La primera cirugía se realizará en el Hospital General de Saltillo, Coahuila, el 24 de septiembre; la segunda en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Ciudad de México, el 1 de octubre, que sustituirá un equipo adquirido en 2015 por el modelo más avanzado (Da Vinci Xi).

La tercera intervención está programada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, el 15 de octubre. Posteriormente, tocará el turno al Hospital Regional de León, Guanajuato, así como al Hospital Regional “1° de Octubre” y Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en Ciudad de México.

Martí Batres comentó que se encuentran programadas por lo menos 150 cirugías en lo que resta del año, y explicó que todas son oncológicas, relacionadas con el riñón, esófago, vejiga, próstata y atenciones de carácter ginecológico.

Entre otros temas, el director general del ISSSTE destacó que continúa el fortalecimiento de la infraestructura médica con la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “San Buenaventura, Coahuila”; y la ampliación y remodelación de las UMF “Guelatao”, “San Pedro Tapanatepec” y “Huautla de Jiménez”, en Oaxaca.

En cuanto al tema de abasto de medicamentos, Martí Batres subrayó que en este momento el ISSSTE cuenta con 97 por ciento de abastecimiento, gracias a que en agosto el organismo recibió más de 22 millones de medicinas, además de los materiales de curación, e hizo un llamado a las empresas a cumplir con los contratos.

“La gran mayoría de los proveedores han cumplido y han cumplido en tiempo y forma, pero tenemos varios cuyo incumplimiento retrasa el abastecimiento con el cual podemos llegar al 100 por ciento. (...) Hacemos un llamado a las empresas a que tengan no solo un perfil comercial, sino también humano”, remarcó.

Para finalizar su participación, informó sobre el tema de la atención que ha correspondido al ISSSTE en relación con los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. De los 32 pacientes atendidos, dijo, 27 de ellos fueron dados de alta por mejoría, mientras que tres permanecen en el Hospital “Gral. Ignacio Zaragoza”, en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y en el Hospital General de Tláhuac.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR