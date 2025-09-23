Becas del Bienestar para primaria y secundaria: Últimos días de inscripciones

Durante septiembre se abrió el registro para dos becas del Bienestar que están dirigidas a estudiantes de nivel básico.

Estas dos becas del Bienestar están dirigidas para alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria que se encuenren inscritos a una escuela pública.

Este 30 de septiembre se cierran los registros, por lo que te compartimos los requisitos que requieres para cada una si es que aún no te has registrado.

Beca Rita Cetina

Este programa social está dirigido a estudiantes que necesiten apoyo económico para comprar materiales escolares, uniformes, pasajes, o cualquier cosa que requieran para continuar estudiando.

Del 15 al 30 de septiembre se abrió el registro únicamente para estudiantes a nivel secundaria, por lo que nivel preescolar y primaria no podrán inscribirse durante este periodo.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico equivalente a mil 900 pesos, los cuáles que serán depositados de manera directa en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico de mil 900 pesos será depositado de manera bimestral, y recibirás una notificación para la entrega de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Para poder realizar tu registro necesitas contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiande

CURP del tutor

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro se realizará en línea a través de la página web oficial de la beca.

⚠️ ¡Aguas con los sitios falsos! ⚠️



La única página oficial para solicitar la Beca #RitaCetina es 👉 https://t.co/qqQEuqVc7Y



Antes de registrarte, revisa bien el sitio donde ingresarás tus datos personales. 🔒



¡No te arriesgues! pic.twitter.com/1rZBGYSa2y — BecasBenito (@BecasBenito) September 22, 2025

Mi beca para empezar

El objetivo del programa Mi beca para empezar es mejorar el ingreso para las familias que tienen alumnos inscritos a nivel preescolar y primaria, con la finalidad de disminuir y erradicar la deserción académica por falta de recursos para adquirir artículos escolares.

Los montos que recibirán las y los beneficiarios de este programa está dividido en tres categorías:

Nivel preescolar, quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales Nivel primaria, quienes recibirán un total de 650 pesos mensuales Nivel Centro de Atención Múltiple (CAM), quienes recibirán un total de 600 pesos mensuales en todos los niveles.

Mi beca para empezar 2025 ı Foto: Especial La Razón

Para realizar el registro de beneficiario para el programa Mi beca para empezar 2025 debes presentar los siguientes documentos en original y copia:

CURP del beneficiario, debe contener la leyenda “Certificada: Verificada con el Registro Civil”

Identificación oficial vigente del padre o tutor. Puede ser INE, cédula profesional, pasaporte vigente, cartilla militar ó licencia de conducir vigente.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. Puede ser el recibo de agua, CFE, gas, predio, servicio de internet o constancia de residencia.

Correo electrónico personal.

Número de teléfono celular personal.

Cuenta Llave CDMX creada por el tutor con el mismo correo electrónico y número de teléfono registrados el ciclo anterior.

Los depósitos de Mi beca para empezar se realizan los primeros días de cada mes del ciclo escolar 2025-2026. Por cada tutor podrá realizarse únicamente el registro de máximo 3 beneficiarios.

En caso de estar a cargo de más de tres menores, debes asistir de manera presencial a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo para poder realizar el registro.

Este programa únicamente está dirigido para estudiantes inscritos en una escuela pública que esté ubicada en la Ciudad de México.