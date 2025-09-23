De gran relevancia, nos comentan, el acuerdo firmado ayer por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el SAT, para fortalecer el combate al contrabando. Esta actividad, muchas veces asociada al crimen organizado, es un lastre para la economía nacional, pues con el ingreso irregular de productos extranjeros se genera una competencia desleal. De ahí la importancia de realizar un esfuerzo de coordinación interinstitucional, como lo remarcó el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina. A su vez, el titular de Semar, Raymundo Pedro Morales, celebró la suma de voluntades y destacó que uno de los objetivos del convenio es dar mejores condiciones de seguridad al movimiento de mercancías en el país. Las acciones de este frente común contra el contrabando se verán reflejadas, necesariamente, en la erradicación de la corrupción en las aduanas, algo en lo que ya se trabaja desde hace tiempo. Ahí el dato.

