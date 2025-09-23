Despapayo en Sonora

A una semana de que fue difundido un video en donde se aprecia al cantante Natanael Cano actuando en el Cereso 1 de Hermosillo, las autoridades de Sonora no han ofrecido las explicaciones prometidas. El artista interpretó la canción “El Despapayo”, palabra que, según el Diccionario del Español en México, significa “Situación o condición de desorden o caos”. La Real Academia de Lengua Española considera como sinónimos de despapayo “desorden”, “desbarajuste”, “desparpajo”, “desquicio” y otros. Esto ha llevado a muchos a suponer —no sin ironía— que el cantante de corridos tumbados describió lo que se vive en el estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo. Natanael ingresó de forma ilegal al Cereso 1 para cantar junto a su compositor, Alejandro “N”, El Terry, quien está bajo proceso por violación. “Me gusta lo chueco, aunque camine derecho”, dice la canción que interpretó, y que muchos consideran que bien podría ser un himno en la entidad. Tssss.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golpe a cárteles capitalinos