Erradicar gusano barrenador tomará tiempo: productores tras nuevo caso

El nuevo caso de gusano barrenador identificado cerca de la frontera con Estados Unidos representa una complicación ante los avances que ya llevaba México para la erradicación de la plaga, la cual parece que llevará tiempo, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón, Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario, recordó que en las últimas semanas el sector sólo estaba a la espera de que Estados Unidos expusiera los resultados de la evaluación hecha a las medidas tomadas por México para, posiblemente, reabrir la frontera al ganado, pero, con este avance hacia el norte del país, ahora el escenario esperado se aleja.

El Dato: La Asociación Mexicana de Productores de Carne reiteró que sobrerregular la movilización ganadera no erradicará la plaga y que el único plan para frenarla es la mosca estéril.

“Desafortunadamente aparece este brote, que sí viene a complicar. Lo que nosotros vemos es un tema ya casi inminente; estábamos esperando que en breve se abriera el anuncio de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Creo que esto viene a complicar”, declaró.

Subrayó que el nuevo caso, identificado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en un animal de apenas ocho meses con una herida en la zona donde se les coloca el arete, no corresponde a una cruza ilegal de ganado, sino a las cabezas nacionales que, de acuerdo con los protocolos establecidos, cuentan con certificación y son los que se someten a mayor control.

“Este no es un ganado que cruzó ilegalmente por la frontera. Este es un ganado que salió del sur del país, que venía del sur del país, que se verificó; desafortunadamente, no se detectó que ese animal traía un problema de gusano barrenador y que, bueno, que fue detectado… es una engorda certificada”, dijo.

Ganaderos atienden caso del gusano barrenador detectado el fin de semana en NL. Foto›Especial

Pese a la complicación que representa, consideró que el que se le haya identificado es positivo, pero también significa una desventaja al tratarse de un nuevo caso ya más hacia la frontera.

“No hay que olvidar que esto se detectó en el 2023 en Panamá y ya lo tenemos, pues, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, declaró.

Aunque se dijo confiado en que será un asunto a resolver por parte de las autoridades, mencionó que requerirá tiempo, sobre todo porque la planta para la producción de moscas estériles con las que se planea contener la infestación no quedará lista este año.

“Eso llevará tiempo, incluso en este año no se van a tener listas todavía esas plantas, que una que está en Chiapas y otra que está en Texas, que se están construyendo, pero realmente el problema para la erradicación del gusano barrenador en México va a llevar tiempo y posiblemente esperemos que con la tecnología y con todo lo que hay, que el año que entra, pues, se pueda llegar a erradicar y si no, pues no hay que olvidar que en la última erradicación creo que llevó más de 10 años”, mencionó.

El presidente del CNA también opinó que las autoridades mexicanas se han aplicado con los protocolos acordados con Estados Unidos en búsqueda de abrir las fronteras nuevamente al ganado.

“La decisión de mantener la frontera cerrada está en Estados Unidos. Nosotros desde el principio, desde noviembre del 2024, establecimos y siempre hemos sido muy focales en que nos parecía muy injusto el cierre de la frontera, porque el problema del gusano barrenador simplemente estaba únicamente en el sur sureste del país, donde apareció por primera vez en Chiapas.

“Desafortunadamente, creo que este es un caso aislado y ojalá se pueda de alguna manera contener este problema aislado que se encontró en esa movilización de ganado”, señaló.

Sader descarta dispersión de plaga

› Por Yulia Bonilla

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) descartó que exista riesgo de que la plaga de gusano barrenador del ganado (GBG) se extienda a partir del caso detectado en Nuevo León este fin de semana.

Aseguró que el animal afectado fue identificado a tiempo y que la infestación en la herida del ejemplar era menor, por lo que negó que haya probabilidades para que se desarrolle un brote en esta zona y que la propagación de la larva está contenida.

“El Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del GBG en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca de GBG”, dijo, en un comunicado.

El Tip: México ha establecido el protocolo de identificación y comunicación en las engordas aprobadas del norte del país para detectar y eliminar casos de manera inmediata.

La dependencia resaltó que su titular, Julio Berdegué, se comunicó con inmediatez con la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, para reportarle el caso y las acciones que se activaron.

Como parte del protocolo, personal técnico de Senasica y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), del Gobierno del estado y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León, revisó minuciosamente todo el cargamento que provenía de Minatitlán, Veracruz, y que constaba de 100 animales, para detectar heridas y gusaneras.

Identificaron que sólo un ejemplar presentó la infección (miasis), fue curado por personal del Senasica y todo el ganado fue tratado con ivermectina, para prevenir cualquier riesgo.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que ya se han tomado las medidas necesarias para contener la plaga. Recordó que, como parte de la cooperación entre ambas naciones para atender este problema, técnicos estadounidenses viajaron a México para elaborar un dictamen sobre las medidas aplicadas para frenar la plaga y se está a la espera de conocer lo que resuelvan.

De acuerdo con lo que ha informado hasta ahora el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, en esta revisión se ha encontrado que México ha tomado las medidas a su alcance para detener el avance.

“Están por dar su determinación. Encontraron —hasta donde me informa el secretario Berdegué— que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador, y están por emitir próximamente su dictamen”, dijo la mandataria federal.

En este contexto, Sheinbaum Pardo reiteró su llamado para pedir a Estados Unidos que tome decisiones con evidencias y las transparente.

“Lo importante aquí es que hubo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos: que no fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino que fuera con base en una serie de indicadores técnicos. Y eso lo aceptaron y es lo que está por definirse en unos días”, declaró.