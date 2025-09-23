Golpe a cárteles capitalinos

Algo para destacar es el trabajo conjunto realizado por autoridades de la CDMX y del Estado de México que llevó a la captura de Iván “N”, El Chícharo, líder de una facción de la Unión Tepito. Como lo informó el titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez, elementos de ambas entidades realizaron un operativo, durante el cual fueron cateados dos inmuebles, uno en la capital y otro en el Edomex. Así, se logró la detención de seis personas y el decomiso de 100 dosis de metanfetamina, 98 envoltorios de cocaína y un paquete adicional de la misma droga, y tres kilos de marihuana, además de un arma y 115 cartuchos. En otra acción, uniformados capitalinos detuvieron a Juan Carlos “N” y Karla Gabriela “N”, integrantes del Cártel de Tláhuac, en calles de la colonia Del Mar de esta demarcación. El hombre y la mujer, quienes tenían en su poder diversas dosis de drogas, fueron capturados tras una labor de seguimiento, que llevó varios días. Para el registro.