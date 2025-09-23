Incontinencia verbal de Petro

Nos hacen ver que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no le pide nada a ciertos políticos mexicanos en cuanto a la incontinencia verbal. Lejos de tomar con sobriedad la muerte de sus compatriotas Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, Petro incurrió en excesos, al decir que “asesinaron nuestra juventud en México” y atribuir los crímenes a “la estúpida guerra contra las drogas”. En su incontinencia verbal que, como se aprecia, es inacabable, Petro se aventuró a sugerir que en nuestro país se aplica una política contra los estupefacientes, “pero no contra los narcotraficantes”, con lo que demostró que ignora los golpes contundentes que se han dado contra los cárteles en esta administración. Por cierto, llama la atención que el mandatario colombiano haya deslizado una hipótesis sobre la muerte de los artistas. No estaría mal que, si sabe algo que desconozcan las autoridades mexicanas, lo comparta. Veremos.

TE RECOMENDAMOS: Reforma en materia de seguridad Diputados aprueban reforma sobre ratificación de mandos de la GN