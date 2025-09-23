Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de septiembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Piña Gota de Miel: $19.80 el kilo
- Melón chino: $19.80 el kilo
- Jitomate Guaje/Saladet: $11.80 el kilo
- Limón con semilla: $29.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $35.80 el kilo
- Limón sin semilla: $29.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa: $28.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
- Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
- Papaya: $31.80 el kilo
- Kiwi: $74.80 el kilo
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Chayote sin espina: $31.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel: $18.90
- Brócoli: $47.80 el kilo
- Jícama: $19.80 el kilo
- Elote blanco: $9.80 la pieza
- Champiñón blanco a granel: $69.00 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s Charola: $154.90 la pieza
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 la pieza
- Chamberete de res con hueso Rancho Don Francisco selecta: $129.00 el kilo
- Filete de Basa Rojo congelado: $71.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
