¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 23 y 24 de septiembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Piña Gota de Miel: $19.80 el kilo
  • Melón chino: $19.80 el kilo
  • Jitomate Guaje/Saladet: $11.80 el kilo
  • Limón con semilla: $29.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $35.80 el kilo
  • Limón sin semilla: $29.80 el kilo
  • Manzana Red en bolsa: $28.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
  • Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
  • Papaya: $31.80 el kilo
  • Kiwi: $74.80 el kilo
  • Lechuga romana: $19.80 la pieza
  • Chayote sin espina: $31.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel: $18.90
  • Brócoli: $47.80 el kilo
  • Jícama: $19.80 el kilo
  • Elote blanco: $9.80 la pieza
  • Champiñón blanco a granel: $69.00 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s Charola: $154.90 la pieza
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 la pieza
  • Chamberete de res con hueso Rancho Don Francisco selecta: $129.00 el kilo
  • Filete de Basa Rojo congelado: $71.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

¡Tu cocina se llena de color y frescura en el #MartesYMiércolesDelCampo! 🍖✨ Completa tu carrito HOY mismo 🛒🍅 En tienda o...

Publicado por Soriana en Martes, 23 de septiembre de 2025

LMCT

Temas:
