Sheinbaum asegura que procedimiento contra consejeras del INE no tiene fines políticos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el procedimiento abierto contra dos consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) no guarda relación con ningún asunto político.

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE inició, cuatro años después, un procedimiento de responsabilidades contra las consejeras por la postergación de acciones relacionadas con la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2021.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, Sheinbaum señaló que espera contar con mayor información y solicitó a la Secretaría de Gobernación que le proporcione detalles adicionales para poder opinar con claridad.

TE RECOMENDAMOS: Exigen justicia y seguridad UNAM recibe pliegos petitorios de familias y alumnos del CCH Sur tras asesinato de alumno

La mandataria subrayó que la decisión corresponde al órgano electoral y reiteró que no existe ningún interés político detrás de las sanciones.

Ya que tengamos toda la información de por qué es la sanción que el propio INE aplica a sus consejeros, para desvincular o aclarar... Eso sí lo puedo decir de una vez, no tiene nada que ver con un asunto político, sino son las sanciones que establece el INE, pero para dar todo el hilo de cómo ocurrió, qué es lo que está pasando, pues será que ya sé de toda la información Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am