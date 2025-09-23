Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena; seguirá en ‘El Altiplano’

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder y fundador del grupo criminal “La Barredora”, fue vinculado a proceso este martes por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tras una audiencia privada a través de videoconferencia, el juez de control de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien permanecerá en el penal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México, donde se encuentra recluido desde el pasado 19 de septiembre.

La audiencia inicial había comenzado el pasado viernes, pero se aplazó hasta este martes debido a que la defensa de “El Abuelo” solicitó la duplicidad del plazo legal para que se determinara su situación jurídica.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay. ı Foto: Facebook, @senadcomunicacion

Hernán Bermúdez Requena fue detenido entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio de Surubi’i, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central de Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil y por lo fue expulsado el 17 de septiembre para ser trasladado a México, donde también enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El exfuncionario enfrenta hasta 158 años de cárcel sólo por los delitos del fuero común, más los que se acumulen por los delitos federales, según informó el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

cehr