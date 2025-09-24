Detienen en Guanajuato a ‘El Silencio’, objetivo prioritario en la lucha contra la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la captura de Genaro “N”, alias “El Silencio”, considerado uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato. La detención, de acuerdo con el titular de la SSPC, se realizó en el municipio de Uriangato, Guanajuato, como resultado de labores de investigación y un operativo interinstitucional.

De acuerdo con García Harfuch, “El Silencio” era objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se le vincula con diversos delitos de alto impacto. Entre ellos destacan homicidios, robo en cajeros automáticos y la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, Michoacán. Además, enfrenta al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal, en coordinación con la SSPC.

En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Genaro “N”, alias “El Silencio”, identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

