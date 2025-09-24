¿Durazo no supo nada?

A ver, a ver… de acuerdo con los informes difundidos por Guacamaya Leaks, que autoridades dieron por verídicos, el grupo La Barredora fue creado en 2020, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal era Alfonso Durazo. El asunto rebasaba el ámbito de Tabasco, pues se trataba de un grupo de delincuencia organizada. Si Durazo, nos dicen, estuvo enterado de que el responsable de la seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, lideraba el nuevo grupo delictivo, y no hizo nada, sería grave. Y si no lo supo también sería grave, porque entonces querría decir que las áreas de inteligencia del país no confiaban en él. Cuando Bermúdez Requena fue nombrado al frente de la SSP de Tabasco, el 11 de diciembre de 2019, ya se conocían algunos antecedentes respecto a su comportamiento poco honesto. Pero Durazo, quien ya tenía a su cargo la seguridad a nivel nacional, tampoco se enteró o hizo como que no supo. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Alistan reformas vs mercado negro Gobierno de CSP identifica más de 58 mil inconsistencias en títulos de agua