Expertos ven corto el gasto contra el cáncer

En México, los tumores malignos se ubican entre las primeras causas de mortalidad y los tipos de cáncer más frecuentes son de mama, próstata, tiroides, colon, recto, cervicouterino y pulmón, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa); sin embargo, expertos afirmaron que el presupuesto asignado a la investigación de esta enfermedad resulta “insuficiente”.

Este 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, y para la oncóloga Amaya Saucedo Torres, quien ejerce para el sector privado, la investigación respecto a la enfermedad es uno de los retos más importantes para México en los próximos años.

El Dato: El IPN diseñó un método que utiliza modelos tridimensionales para recrear las estructuras internas de las mamas, lo cual tiene el objetivo de mejorar la detección temprana de tumores.

“El gasto público destinado a esta enfermedad, a pesar del aumento del número de casos de cáncer, no ha seguido la misma tendencia en todos los institutos. Sólo el ISSSTE ha incrementado su gasto. Mientras que, en población sin seguridad social, el gasto para cáncer en la mujer se redujo a la mitad, donde los mayores recortes fueron en cáncer de mama, cáncer cervicouterino y en la compra de medicamentos oncológicos para pacientes hospitalizados”, dijo.

La experta señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte entre los mexicanos —hombres y mujeres— en el 2024, con 95 mil 237 defunciones. De ellas, 45 mil 296 corresponden a hombres y 49 mil 940 a mujeres, según las Estadísticas de Defunciones Registradas. Dichos decesos representan un aumento de tres mil 675 fallecimientos más (9.6 por ciento) con respecto al 2023, cuando se reportaron 91 mil 562 decesos por estas causas.

La especialista mencionó que el reto en el financiamiento para la atención del cáncer no es sólo para la población sin seguridad social. De hecho, comentó que, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el IMSS estima que su prima de equilibrio tendría que aumentar 34 por ciento para cubrir sus gastos del seguro de enfermedades, mientras que el ISSSTE proyecta que, para el 2040, el gasto destinado a la atención de cáncer se duplicará.

“En la población sin seguridad social se requeriría triplicar el presupuesto para atención de cáncer, ya que es una enfermedad lamentablemente en aumento y los gastos que requiere la investigación para una cura, así como para el personal que la desarrolle, no son mínimos y se presenta un duro rezago en nuestro país”, expuso.

Para la oncóloga, es importante crear un presupuesto único para la investigación de esta enfermedad, pues se estima que la carga mundial de cáncer pasará de 20 millones de casos en 2022 a 32.6 millones de casos nuevos en 2045, 63.4 por ciento más. En específico, en América Latina y el Caribe, el número de casos pasaría de 1.55 millones en 2022 a 2.62 millones en 2045 y afectaría en mayor medida a los países de ingresos bajos y medios (OMS 2025).

Recordó que, en 2023, 100 mil 216 muertes se debieron a tumores malignos, lo que equivale al 12.5 por ciento de las muertes totales. El cáncer colorrectal, el de mama y el de próstata fueron los principales, con ocho mil 031, ocho mil 022 y siete mil 249 muertes, respectivamente. La CDMX, Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua fueron las entidades con mayores tasas de defunción por estas causas (Inegi 2025).

El doctor Diego Kaen, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, dijo que “la investigación es fundamental para sostener diagnósticos avanzados en el tema oncológico que está dando fuertísimo en Latinoamérica.

“El Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Esta fecha busca crear conciencia sobre la importancia de la investigación de esta enfermedad, que tiene los objetivos de aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos en todo el mundo y reducir la carga mundial del cáncer”, dijo.

Además, señaló que en este día también se busca apoyar y promover la investigación de los orígenes o causas, la prevención y la detección precoz del cáncer, como elemento clave en el control de la enfermedad, lo que conducirá al descubrimiento de una cura para el cáncer o a transformarla en una enfermedad crónica.

“Latinoamérica aún está lejos de lograr un acceso equitativo para todos. Actualmente, un problema a nivel mundial, y especialmente en Latinoamérica, es garantizar que todos los pacientes puedan recibir tratamientos de calidad. Este desafío no sólo abarca el acceso al tratamiento, sino también el acceso a métodos diagnósticos y a un seguimiento de calidad”, dijo.

La integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la UNAM, Sandra Lorena Romero Córdoba, dijo que, en México, gracias a los avances de la medicina genómica, actualmente no sólo es posible ver los tumores por medio de marcadores moleculares, como la expresión de proteínas o alteraciones puntuales en el ADN, sino también observar cada una de las seis mil 500 millones de letras del ADN, del genoma del tumor.