Huracán Gabrielle trayectoria EN VIVO: ¿Afecta a Quintana Roo?

La tarde del martes 23 de septiembre el huracán Gabrielle había evolucionado a categoría tres en la escala de Saffir-Simpson, alcanzando su máxima categoría aproximadamente a las 18:00 horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el huracán Gabrielle disminuyó a huracán categoría dos en la escala de Saffir-Simpson.

El centro del huracán Gabrielle se localiza a mil 935 kilómetros al oeste de Las Azores, presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora con un desplazamiento hacia el este-noreste a 41 kilómetros por hora.

Este huracán categoría dos está localizado a más de cuatro mil 0355 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

De acuerdo con la institución, por su distancia y trayectoria, hasta el momento, no representa ningún tipo de peligro para México.

El #Huracán #Gabrielle disminuye a un #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a más de 4 mil 035 km de #QuintanaRoo, por lo que no representa peligro para #México. pic.twitter.com/IJntLUyyxj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

Hasta el momento, “Gabrielle” es el séptimo ciclón tropicalde la temporada que se forma en el océano Atlántico.

Aunque se espera que el huracán categoría dos Gabrielle siga perdiendo fuerza, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, aún se llegará a las Azores el jueves por la noche como un huracán, lo que representa condiciones peligrosas para el jueves y viernes de esta semana.

El huracán Gabrielle sigue generando olas que podrían representar riesgos para la vida. Este oleaje continuarán afectando a Bermudas, y a su vez también afecta la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte, y la costa atlántica de Canadá.

Trayectoria EN VIVO del huracán Gabrielle ı Foto: Captura de pantalla Windy

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Gabrielle”

Durante el primer semestre del 2025 se registraron grandes estragos en las zonas del pacifico provocados por ciclones tropicales y huracanes. Hasta el momento el huracán Erick ha sido el más intenso, ya que alcanzó la categoría cuatro en la escala de Saffir-Simpson y dejó pérdidas materiales a su paso.

Huracán Bárbara (Cuenca del Pacífico) se formó el 8 de junio, alcanzó la categoría uno. Huracán Flossie (Cuenca del Pacífico) se formó el 29 de junio alcanzó la categoría tres. Huracán Erick (Cuenca del Pacífico) se formó el 17 de junio, alcanzó la categoría cuatro.

Por otro lado, el huracán Narda se encuentra en categoría dos en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 855 kilómetros al suroeste de Playa Pérul, Jalisco, y a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

