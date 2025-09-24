Naasón niega culpa ante nuevos cargos

Naasón Joaquín García, durante su audiencia en la Corte de Nueva York.

El líder de la Luz del Mundo, Naasón Merarí Joaquín García, se declaró no culpable de delitos de carácter sexual, como tráfico y explotación de menores, en una corte de Nueva York.

El autonombrado Apóstol de Jesucristo fue sometido este martes a una audiencia de 15 minutos en la corte federal de Manhattan, Estados Unidos (EU), donde pesan en su contra seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Su abogado, Alan Jackson, dijo a Univisión que el líder religioso permanecerá detenido en la prisión de Brooklyn.

La próxima sesión quedó agendada el 15 de diciembre, en la corte federal de Nueva York.

Tras el arranque de su proceso, Joaquín García se queda a cargo de la autoridad federal de EU, luego de que ésta lo tomara en custodia el 10 de septiembre en la prisión de Chino, California.

El 10 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó a Naasón Joaquín y a cuatro de sus allegados de dirigir la empresa criminal denominada como La Luz del Mundo (LLDM), mediante la que cometió abusos sexuales y crímenes financieros.

Ésta es la primera ocasión en que la justicia de EU se refiere a LLDM como una empresa criminal que, “durante décadas se dedicó a abusar de la iglesia, con la intención de facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y videos de abusos sexuales sádicos a menores”, apuntó en un comunicado el Departamento de Justicia de EU.

Más tarde, la Iglesia La Luz del Mundo se dijo “indignada” por los cargos en Estados Unidos en contra de Naasón Joaquín García: “Estamos indignados por los cargos infundados, mentirosos, calumniosos, presentados contra el Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, señala el documento.