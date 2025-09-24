Roban en casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos

Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, denunció un robo en su casa en Tepoztlán, Morelos. la madrugada de este miércoles 24 de septiembre, en un hecho que catalogó como “grave y extrañísimo”.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

Gerardo Fernández Noroña regresó a la Ciudad de México la noche del martes 23 de septiembre desde Chihuahua, y tras llegar a la capital del país compartió la información referente al robo, sin informar si él se encontraba allá o si estaba en su casa del Centro Histórico.

“Emma está bien”, declaró Gerardo Fernández Noroña en referencia a su pareja, Emma Ocampo, sin especificar si ella estuvo en la casa al momento del robo.

Además del robo, Gerardo Fernández Noroña reportó el robo de la vivienda donde vive la mujer que le vendió su casa en Tepoztlán con valor de 12 millones de pesos.

La casa de Gerardo Fernández Noroña fue motivo de polémica desde el mes pasado, luego de que se reportara que su valor es de 12 millones de pesos, esto a pesar de que el legislador de la 4T la había presumido desde hace años.

