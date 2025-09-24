Senadores del PRI chocan con trabajadores del Senado por quitar lona del ‘Cartel de Macuspana’.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, público un video en sus redes sociales en el que acusa a los trabajadores del Senado de intentar quitar una lona que habían colgado en el salón de sesiones y en el que exhiben al presunto “Cártel de Macuspana”, presuntamente liderado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el video se observa al senador Manuel Añorve gritándole a un trabajador del Senado por quitar la lona, a lo cual el trabajador negó dicha acción.

“Aquí cuidando nuestra lona, porque el #CartelDeMacuspana se la quiere chingar. ¡Los narcopolíticos de MORENA son unos bandidos!”, señaló el líder del PRI en el Senado.

La cuenta oficial del PRI público un video en el que se observa como los escaños del grupo parlamentario de Morena están semivacios.

“Como no pudieron bajar la lona que los exhibe de cuerpo entero, como el narco gobierno que son, las y los senadores de Morena prefirieron dejar de trabajar y se salieron del pleno”, mencionó la cuenta del PRI.