Día Naranja, el recordatorio para erradicar y prevenir la violencia contra mujeres en todos los ámbitos

El día 25 de cada mes no pasa inadvertido, ya que no solo se repite en el calendario, sino que se conmemora el Día Naranja, impulsado por la ONU, con el fin de actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Originalmente, la ONU, en 1999, decretó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente, este movimiento para visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en todo el mundo no se limita al 25 de noviembre: cada mes, el día 25 se conmemora como Día Naranja.

Aunque la violencia contra las mujeres pueda reconocerse en agresiones físicas, verbales y hasta atentado contra la vida, no toda la violencia aparece en las carpetas de investigación, sino que se presenta en los silencios laborales, estereotipos y desigualdad disfrazada de normalidad.

El estudio “Sácate la duda” de Avon, revela que la mitad de los hombres en México cree que en su sociedad hay equidad de género, pero solo 1 de cada 3 mujeres opina lo mismo.

De acuerdo con el análisis, esta diferencia de percepción no es aleatoria, muestra que los sesgos se reproducen incluso en quienes creen que ya no existen. Si bien ambos géneros coinciden en que la presencia de mujeres en los equipos de trabajo aporta positivamente al funcionamiento de los grupos, cuando se trata de valorar ese aporte en términos de productividad, las opiniones difieren: el doble de mujeres que de hombres considera que su presencia mejora los resultados.

El día 25 es para crear conciencia ı Foto: Especial

Aún así, la participación de las mujeres en el ámbito laboral sigue siendo desigual. El estudio señala que del 100 por ciento de hombres y mujeres con un nivel educativo alto, más de la mitad de las mujeres (56 por ciento) solo trabaja media jornada o no tiene un empleo remunerado. Esto no se debe a una falta de capacidad, sino a los roles de género impuestos que indican que las mujeres deben quedarse en casa.

En ese sentido, el estudio señala que el 63 por ciento de las mujeres mexicanas cree que las marcas abordan la equidad de género más como una estrategia de marketing que como un compromiso auténtico.

El Día Naranja tiene como propósito visibilizar y cuestionar la normalización de la violencia contra mujeres y niñas. No se trata únicamente de una fecha en el calendario, sino de un recordatorio de que cada 25 de mes, y todos los días, es necesario reflexionar sobre las acciones que contribuyen a prevenir y erradicar esta problemática.