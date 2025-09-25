Estabilidad financiera

Algo para destacar, nos dicen, es la ecuanimidad mostrada por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados. De entrada, el funcionario presumió que, gracias a la disciplina financiera y a una política fiscal responsable, se ha logrado estabilizar la deuda en niveles sanos y sostenibles, y reducir la pobreza. Lejos del acartonamiento que suelen presentar los responsables de las finanzas, ayer el titular de la SHCP se dirigió a los diputados de la 4T, a quienes pidió que vayan a sus territorios a platicar a sus electores sobre la solidez de la economía, a fin de contrarrestar distractores, como el tema del endeudamiento. Y a los legisladores en general los llamó a respaldar las reformas que tienen por objeto combatir a las empresas factureras. La oposición, nos comentan, se comportó con respeto hacia el funcionario, quien recibió pocos y repetidos cuestionamientos. Ahí el dato.