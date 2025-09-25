ICE y violencia: un paisano herido ayer en tiroteo; bajo su custodia, 6 muertos

Agentes federales registran un vehículo en el lugar del tiroteo en Dallas, Texas, ayer; en el recuadro, el tirador, identificado como Joshua Jahn.

Un ataque armado contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Dallas, Texas, dejó ayer una persona muerta y dos heridas. El agresor, identificado por medios estadounidenses como Joshua Jahn, de 29 años, disparó desde la azotea de un edificio cercano antes de quitarse la vida, de acuerdo con la versión de las autoridades.

El caso, que ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como “violencia dirigida”, ha escalado rápidamente hacia el terreno político, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y de altos funcionarios de su administración.

El Dato: La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a CNN que las pruebas recabadas indican que el presunto atacante estaba “en contra” de los agentes del ICE.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 06:40 horas de la mañana de ayer, cuando el sospechoso abrió fuego contra una camioneta de transporte en la entrada del edificio de ICE, institución encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y seguridad fronteriza de Estados Unidos. Ningún agente resultó herido durante el ataque.

Horas después, el director del FBI, Kash Patel, difundió en redes sociales la imagen de una bala no utilizada con la inscripción “Anti-ICE”, lo que apuntaría a un móvil ideológico, aunque no estaba claro si la agresión iba dirigida a esa instancia o fue contra los migrantes que están ahí detenidos.

Trump reaccionó desde su plataforma Truth Social, donde acusó a los “demócratas de izquierda radical” de incitar ataques contra las fuerzas del orden.

“¡Un llamamiento a todos los demócratas a detener esta retórica contra ICE y las fuerzas del orden estadounidenses, ya!”, escribió el mandatario.

En su mensaje, el republicano no mencionó a las víctimas, pero vinculó el ataque con el asesinato, dos semanas antes, del activista conservador Charlie Kirk en Utah. Además, prometió medidas más severas contra lo que denominó “terrorismo interno” y anunció que firmará una orden ejecutiva para desmantelar las redes violentas.

En días pasados declaró al movimiento antifascista Antifa como “organización terrorista” a nivel nacional, aunque hasta ahora no se ha presentado evidencia que lo relacione con los ataques recientes.

En consonancia, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reforzó ese discurso y aseguró que la retórica demócrata sobre ICE había propiciado el tiroteo: “Cuando los políticos incitan a exponer a los agentes, ¿qué creen que ocurrirá? Violencia política”.

El incidente ha avivado el debate sobre la seguridad en las oficinas del servicio de inmigración, que han sido blanco de protestas y enfrentamientos desde el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) corrigió la cifra de víctimas que inicialmente se había dado y aseguró más tarde que el agresor murió y dos personas más permanecían en estado crítico.

Testigos como Edwin Cardona, inmigrante venezolano, narraron el caos al momento del ataque. Relató que se encontraba con su hijo en las inmediaciones del edificio, cuando escuchó disparos. “Tenía miedo por mi familia. Pensé que algo podría pasarles”, dijo.

Autoridades federales informaron que este fue el tercer ataque armado en Texas contra instalaciones vinculadas al ICE o la Patrulla Fronteriza en lo que va del año. En julio pasado, un oficial resultó herido en un centro de detención en Prairieland, y días después un hombre armado abrió fuego contra agentes en McAllen antes de ser abatido.

La investigación llevó al FBI a registrar la vivienda de Jahn en McKinney, un suburbio al norte de Dallas. Su hermano mayor afirmó no conocer inclinaciones políticas en él, mientras que excompañeros de trabajo señalaron que en el pasado había desempeñado empleos temporales y atravesado periodos de inestabilidad, sin mostrar actitudes violentas.

Aunque las autoridades aún no confirman un motivo claro, los indicios apuntan a un ataque ideológicamente motivado contra el ICE. Expertos en seguridad advirtieron que las instalaciones de la agencia presentan vulnerabilidades, como zonas abiertas para el traslado de detenidos y edificios adyacentes que ofrecen puntos de vista para ataques.

Tras el tiroteo, voces políticas y religiosas pidieron moderar la confrontación. Por su parte, el senador texano Ted Cruz urgió a detener la retórica que “sataniza” a las agencias migratorias, mientras que líderes religiosos en Dallas lamentaron la tragedia y convocaron a realizar vigilias por la paz.

Entre tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que los ataques contra agentes federales han aumentado y citó incidentes previos en centros migratorios de Texas e Illinois. En tanto, la reverenda Ashley Anne Sipe, quien realiza vigilias semanales afuera de la oficina de ICE en Dallas, advirtió que “la violencia no sana nada”.

Un mexicano, entre los heridos

Por: Yulia Bonilla

Un mexicano se encuentra entre las personas que resultaron heridas durante el tiroteo registrado al interior del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicado en Dallas, Texas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado, la dependencia precisó que el connacional, de quien no reveló su identidad, se encuentra hospitalizado y actualmente recibe atención médica. Además, ya se le ha dado acceso a asesoría en lo que transcurre la investigación, aunque aún se espera la autorización para poder realizarle una visita.

“Se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica. La representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes. De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital”, dijo la Cancillería.

Por otra parte, la Jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto al mexicano afectado.

Autoridades de EU presumen que el hecho pudo tratarse de un ataque directo en contra del ICE.

Envía Gobierno nota diplomática a EU por mexicano fallecido

Por Yulia Bonilla

En medio de las redadas por la política antimigratoria implementada en Estados Unidos (EU) y las vidas de migrantes mexicanos que se han perdido en este contexto, —como la de Ismael Ayala, connacional muerto antier bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE)— el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a su homólogo de EU para exigir la investigación del caso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que se trata de una situación discriminatoria que resulta injusta y, además, provoca dolor: “Es una injusticia y, por supuesto, que duele y estamos con nuestros paisanos allá. Y por eso, también, hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos; porque cuando hay discriminación, tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario”, declaró la mandataria.

El martes 23 de septiembre murió el migrante Ismael Ayala Rodríguez, quien es el sexto mexicano que pierde la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

23 de septiembre murió Ismael Ayala bajo custodia del ICE

El hombre fue detenido el 17 de agosto en su trabajo, pero el 21 de septiembre fue remitido al Centro Médico Global Victor Valley, para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo. También presentaba hipertensión y taquicardia anormal. A las 01:48 horas, se le declaró inconsciente y se iniciaron medidas para salvarle la vida. El personal médico lo declaró fallecido a las 2:32 horas.

Al respecto, la mandataria informó que, como ha ocurrido en otros casos, ya se envió la nota diplomática en la que se exige una investigación con la intención de que, en caso de encontrar que se violaron los derechos del connacional, los responsables sean sancionados.

“Se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, sea sancionada”, declaró la Presidenta Sheinbaum.

Además, reiteró el rechazo a la política antimigratoria decretada por Donald Trump, particularmente por la criminalización que, considera, se ha hecho en contra de quienes llegan a Estados Unidos en busca de una oportunidad para mejorar su vida y la de sus familias.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ayer en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo que, además, en efecto, provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá”, dijo.

En este contexto, recalcó que los paisanos inciden en la economía de aquel país y que esto es reconocido incluso por empresarios estadounidenses que ya comienzan a reportar complicaciones por no poder contratar a trabajadores, debido a esta política contra migrantes.

“En el campo, incluso, ya hay muchos empresarios estadounidenses del agro, de los servicios; que están manifestando problemas porque no pueden contratar, por la situación que están viviendo, no sólo los mexicanos, porque son también de otras nacionalidades, pero no ayuda esta situación. Entonces, siempre vamos a levantar la mano para apoyar a nuestros paisanos”, declaró.

Recordó que para aquellos que quieran regresar al país, se tiene disponible el programa “México te Abraza”, en donde se les da un apoyo inmediato para su integración al país, como acceso a vivienda, a los programas de bienestar, apoyo al empleo, y recursos económicos para que puedan regresar a sus hogares de origen.

Ante redadas, crean redes de protección

Por Claudia Arellano

Frente al asedio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en contra de la comunidad migrante, los colectivos de activistas se organizan para crear redes de apoyo y de advertencia de puerta en puerta y en redes sociales, para poder anticiparse a las redadas policiales.

Nino Brown, organizador del Centro de Liberación de Chicago y de Puño (Pilsen Unidos por Nuestro Orgullo), señaló que los recientes hechos de asedio a migrantes “son redadas que desfavorecen siempre al que menos tiene. Son redadas militarizadas en barrios obreros; nosotros creamos respuestas rápidas en actos con este nivel de violencia”.

“Llamamos a las puertas, formamos a los vecinos, preparamos a nuestra gente antes de que aparezca ICE. Y cuando aparecen, estamos preparados. La gente sale y busca las actividades de ICE. Conducen, vigilan las redes sociales y llaman a las puertas (para advertir). Así es como nos mantenemos a salvo, como hemos estado a salvo desde esta administración, que más que hacer justicia ha llevado el terror”, señaló.

El Dato: El departamento de Seguridad informó el viernes que ha realizado casi 550 arrestos en Chicago desde que lanzó la Operación Midway Blitz hace menos de dos semanas.

Carnitas Don Pedro, un negocio ubicado en el 1113 W 18th Street en Chicago, Illinois, es conocido como “las mejores carnitas estilo Michoacán”.

Al poner un pie dentro del local, a través del aroma y sabores, automáticamente te transportas al estado mexicano, conocido por su gastronomía; sin embargo, “los últimos meses, el transitar ha sido reducido, incluso a niveles de pandemia”, dijo un comensal asiduo, que prefirió no dar a conocer su nombre por el miedo latente a ser deportado.

El hombre de 42 años, quien ha vivido en Chicago desde hace muchos años, relató a La Razón que el estacionamiento de Carnitas Don Pedro ha sido abarrotado los domingos con trabajadores, sobre todo de barrios obreros migrantes, quienes reciben de empleados del lugar la oferta gastronómica. Relata que nunca antes, salvo en la llegada del Covid-19, las multitudes habituales se difuminan ante el miedo.

Los mexicanos le han bajado el volumen a su habitual bullicio en restaurantes, lugares donde profesan su fe o donde simplemente adquieren sus productos para su supervivencia en un país que “cada vez nos expulsa más; cada vez pareciera que silencian a la comunidad mexicana. No sabíamos qué ocurriría en los festejos por el mes patrio, porque muchos ya ni festejar quieren; otros tienen miedo y otros sólo vemos desaparecer nuestros lugares, aquí”, dijo el trabajador de una planta procesadora de alimentos.

Manifestantes protestan frente a las instalaciones del ICE en Chicago, el viernes. Foto›AP

Sobre este tema, Martha González, académica de Claremont College, músico y activista cultural, compartió la experiencia del colectivo Poder Comunitario en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con énfasis en el uso de la música como una herramienta para la organización social y la visibilización de las luchas de comunidades migrantes, especialmente vendedores ambulantes.

Al hablar del trabajo de Margarita González, poeta migrante y organizadora comunitaria, señaló que, a través de formas poéticas tradicionales como la décima espinela, expresó las experiencias de resistencia y dignidad de quienes sobreviven en contextos de precariedad.

“Margarita les escribe a los vendedores ambulantes, a quienes hacen cultura en las calles, y yo les canto”, contó la investigadora, al explicar cómo la música es parte integral de las movilizaciones sociales y no un simple ornamento.

La práctica artística, sostuvo, “es sagrada y útil, porque denuncia y transforma, y este es ahora un buen momento para no silenciar esos espacios”.

En el centro de Los Ángeles, California, Estados Unidos, una referencia de la comunidad mexicana es la Placita Olvera, llamada así en honor a un juez local llamado Agustín Olvera. En 1930, la calle fue cerrada y convertida en un mercado al estilo mexicano, en el cual se llevan a cabo celebraciones, eventos musicales y danzas, las cuales se han visto mermadas ante las recientes redadas.

“Creo que ahora todo se hace con duda, no sabemos si salir, quedarnos o cómo accionar, en espacios que fueron seguros y de fiesta para nosotros. No se sabe en qué momento llegará el ICE y se llevará a alguno de nosotros”, señaló.

“En California siempre se celebra y se ve comida mexicana por estas fechas; entonces, sólo nos queda seguir organizándonos para no tener sorpresas”, dijo Martha Amador, una microempresaria de la zona, quien asegura que “le hemos bajado el volumen a la música, y nos volvimos más cautelosos, en lo que vemos qué pasa”.