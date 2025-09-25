Se registra riña al interior de la FES Acatlán; detienen a 3

En medio de la convulsión por recientes episodios de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este jueves se registró una riña dentro del campus de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

En videos que circulan en redes sociales, se puede observar que al menos 3 jóvenes fueron detenidos dentro de dicha escuela, cifra que fue ratificada por la universidad. Los propios alumnos mencionaron que el ataque fue con un arma blanca, hecho del que no se ha obtenido posicionamiento oficial.

No está claro, si las personas detenidas son estudiantes universitarios, aunque en grupos internos de la propia FES Acatlán se mencionó que estudia Derecho y que la persona atacada es integrante de la carrera de Arquitectura.

TE RECOMENDAMOS: Para encontrar acuerdos Ricardo Salinas Pliego propone a Claudia Sheinbaum mesa de diálogo para pago de impuestos

Los videos muestran la detención por parte de personas vestidas de civil, aparentemente integrantes del cuerpo de Vigilancia UNAM, y se menciona que fue subido a una patrulla.

FES Acatlán emite un comunicado tras la riña

En un comunicado, la facultad refirió únicamente que alrededor de las 15:30 horas, tres personas participaron en una trifulca dentro del campus y de inmediato se aplicó el protocolo correspondiente.

Agregó que los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Además, la autoridad solicitó evitar especulaciones.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán emitió un comunicado tras la riña. ı Foto: Especial.

Este nuevo episodio de violencia se suma a hechos recientes en las escuelas universitarias. Apenas el martes, en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, un estudiante atacó a otro con un arma punzo-cortante, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte, por lo que las autoridades universitarias evalúan la situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR