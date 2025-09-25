Temblor HOY 25 de septiembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 25 de septiembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 05:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 43 km al sur de Apatzingán, Michoacán aproximadamente a las 09:43 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 43 km al SUR de APATZINGAN, MICH 25/09/25 09:43:59 Lat 18.70 Lon -102.39 Pf 77 km pic.twitter.com/ISnUfES5Mo — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.1 grados a 27 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 09:11 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 27 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 25/09/25 09:11:01 Lat 16.27 Lon -98.30 Pf 13 km pic.twitter.com/qiJSd4zpz7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

Sismo intensidad 3.7 grados a 72 km al suroeste de Linares, Nuevo León a las 06:04 horas

SISMO Magnitud 3.7 Loc. 72 km al SUROESTE de LINARES, NL 25/09/25 06:04:51 Lat 24.63 Lon -100.23 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

Sismo intensidad 5.1 grados a 179 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco las 04:21 horas

Sismo intensidad 5.7 grados a 218 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco a la 04:16 horas

Sismo intensidad 3.7 grados a 22 km al norte de Río Grande, Oaxaca, Oaxaca las 00:38 horas

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Estar preparado hace la diferencia 🚨🏃. Al visitar cualquier lugar, observa las rutas de evacuación y zonas seguras para actuar con calma en una emergencia. pic.twitter.com/L2O0UVaVFy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 24, 2025

LMCT