Arropan a Delfina en su cuna

Quien dio una muestra de su popularidad y de su capacidad de convocatoria fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al ser arropada por más de 25 mil personas en Texcoco. La mandataria acudió a la sede de la Feria Internacional del Caballo, en el municipio que representó su cuna política, como parte de sus informes regionales. Muchos piensan que el evento de ayer fue uno de los más significativos en lo que va del mandato de Delfina, por la forma en que miles de personas avalaron, con su comportamiento festivo, los logros alcanzados hasta la fecha. El oriente del Edomex, olvidado durante décadas, se convirtió en una prioridad para el Gobierno federal y para el estatal, lo que se ha traducido en el impulso de obras públicas, como la renovación del sistema de drenaje en Texcoco, el Trolebús Chalco-Santa Martha y la nueva Línea 3 del Mexicable. Los mexiquenses de la zona lo saben y se lo reconocieron a Delfina ayer. Para el registro.