Buscan soluciones para la UNAM

Hasta San Lázaro se ha extendido la preocupación por el reciente hecho de violencia registrado en el CCH Sur, al grado de que legisladores de varios partidos buscan vías para coadyuvar a mejorar la seguridad en instalaciones de la UNAM, sin lesionar su autonomía. A instancias de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, este viernes se realizará el foro “Primer modelo universitario de la UNAM”, al que acudirá el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Lo deseable es que el encuentro sirva para plantear soluciones tendientes a fortalecer la seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria, sin que nadie se rasgue las vestiduras y sin que nadie intente sacar raja política de un asunto tan grave y tan sensible, como lo es el asesinato de un menor, por otro joven. Muchos creen que, de alguna manera, ambos muchachos son víctimas, por lo que el asunto amerita una discusión seria y con altura de miras. Ya se verá.

