Desaparecen en Alligator Alcatraz mil detenidos

Activistas en varios estados de Estados Unidos denunciaron que dos tercios de los aproximadamente mil 800 detenidos en Alcatraz de los Caimanes no figuran en los registros de detenciones en las bases de datos en línea del gobierno de ese país, por lo que urgieron a las autoridades dar una respuesta.

Janeth Vázquez McNamara, activista y abogada, dijo a La Razón que la base de datos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “podría estar incurriendo en sospecha de acciones no lineales, pues de los mil 800 detenidos en Alligator, al menos dos tercios —unos mil 200— están desaparecidos y nadie logra dar con su paradero, ni sus abogados ni familiares”.

EL Dato: migrantes afectados por redadas en Washington demandaron al gobierno del presidente Trump por realizar arrestos “ilegales” y pidieron a la justicia que las frene.

La litigante de origen mexicano señaló que de los cientos de inmigrantes que una vez fueron detenidos en el centro de los Everglades de Florida “simplemente han desaparecido, y ahora sus familias y defensores están exigiendo respuestas, tanto del ICE como de las autoridades estatales”.

Indicó que los migrantes, principalmente mexicanos y guatemaltecos, “ya no aparecen en las bases de datos en línea del gobierno, dejando a la gente en completa incertidumbre sobre su paradero o seguridad. A pesar de las demandas y los informes, se han resistido a los llamamientos a la transparencia”.

“Estos hechos deberían ser un escándalo; sin embargo, las agencias federales y los funcionarios de Florida siguen desviando la culpa, mientras los grupos de derechos humanos exigen el cierre del campamento y respuestas reales para los que están en incertidumbre, sus familiares.

“Hasta el momento, no hemos recabado de qué nacionalidades son los que no estarían, pero debido a que los mexicanos están dentro del grupo más nutrido, sí habría registros de mexicanos que no aparecen en esta cárcel”, dijo la litigante.

Una de las teorías es que quienes estaban en el centro fueron trasladados a otro lugar después de que en agosto pasado se impugnó a la autoridad de Florida para detener la operación del mismo; sin embargo, ninguna autoridad ha informado sobre el destino exacto de los migrantes.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que interpuso la demanda, describió al Alcatraz como “un agujero negro” y señaló que algunas personas estaban “desaparecidas”; en la práctica, “fuera del radar” del sistema migratorio, y “sus abogados y familiares a menudo no saben dónde se encuentran ni cómo contactarlos”.

La activista Alisson Michelle, representante del refugio Madre María, en Texas, advirtió que luego de la demanda de la ACLU en la que señalaba que Florida no contaba con autoridad de derivar a los detenidos a dicho centro, desaparecieron los registros de cientos de detenidos.

“Un migrante cubano llamado Michael Borrego Fernández estuvo casi todo julio detenido, fue trasladado a principios de agosto a Krome, llamó a su familia y desde entonces ya no supieron más de él. Su abogado de inmigración llamó repetidamente a las autoridades, quienes le aseguraban que allí no había nadie con ese nombre. Llamamos a la voluntad de hacer bien las cosas y paren este tormento a los migrantes y sus familiares”, dijo.

La defensora migrante expuso que algunos detenidos en los últimos días comentaron a The Miami Herald que “habían recibido presiones por parte de las autoridades para aceptar ser deportados de forma voluntaria. Todavía se desconoce con exactitud de cuántos migrantes se trata y si los deportaron o no”.