Falla provoca apagón en el sureste y ya trabajan para recuperar el servicio en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, dice Sheinbaum

Un apagón masivo sorprendió la tarde de este jueves 26 de septiembre a miles de habitantes de la Península de Yucatán, generando afectaciones en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La interrupción del suministro eléctrico se registró alrededor de las 2:15 de la tarde y se prolongó por varias horas en distintas zonas, sin que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya informado oficialmente las causas del incidente.

¿Cuáles fueron las zonas afectadas?

En Mérida, capital yucateca, colonias como Caucel, Pensiones, Nueva Alemán, Gran San Pedro Cholul y Plan de Ayala Sur quedaron a oscuras. Municipios del interior como Tekax, Valladolid, Tizimín y Progreso también reportaron cortes de luz.

TE RECOMENDAMOS: Opera con normalidad Restablecen suministro eléctrico en zonas de Yucatán y Tabasco que sufrieron apagones

En Campeche, la interrupción alcanzó a Ciudad del Carmen, donde además se registraron fallas en la red de comunicaciones.

Quintana Roo tampoco quedó exento: en Cancún y otras ciudades los usuarios informaron la suspensión del servicio a través de redes sociales.

La magnitud del apagón provocó que semáforos dejaran de funcionar en varias avenidas, lo que complicó la movilidad urbana y generó congestionamientos viales.

Así como los comercios y negocios que dependen de sistemas electrónicos para sus operaciones sufrieron interrupciones, y en algunos casos se vieron obligados a suspender sus actividades temporalmente. Asimismo, usuarios reportaron fallas en servicios de internet y telefonía.

Respuesta de las autoridades

Ante el suceso las autoridades se pronunciaron como la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la causa del corte eléctrico mediante sus redes sociales. Señaló que se debió a “Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo”.

Asimismo, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le informo “que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando.”

Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Por su parte, la CFE informó que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, lo que ha afectado el servicio en distintas zonas.

Según la información compartida en redes sociales por la institución “el personal especializado de la CFE en coordinación con el CENACE ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

Por último, CFE invita a la población a dar seguimiento del caso a través de sus canales oficiales.

CFE informa, que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo… — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL