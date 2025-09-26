Hacen vaquita para Espino

Nos comentan que los integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acordaron hacer una “vaquita”, mediante una aportación mínima de cinco mil pesos por legislador, para apoyar en los gastos que ha generado la hospitalización de Manuel Espino, quien hace 18 días sufrió un derrame cerebral. El líder parlamentario, Ricardo Monreal, explicó que hace varios años que se cancelaron los seguros de gastos médicos mayores que anteriormente tenían los diputados, por lo que no se le puede apoyar a su correligionario con sus gastos por la vía institucional. No faltó el morenista que dijera que Espino no ha dejado de ser servidor público con altos salarios desde hace al menos siete años, por lo que su situación económica le permitía prever y pagarse él mismo un seguro de gastos médicos. Sin embargo, ante la gravedad en la que se encuentra el también exdirigente nacional del PAN, al final todos accedieron a dar una cooperación. Así las cosas.

