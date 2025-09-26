



La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) advirtió que lo entregado a hospitales y clínicas con las Rutas de la Salud, programa impulsado por el Gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos, apenas alcanzará para una semana.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón, el presidente de la cámara, Rafael Gual, aseguró que el consumo nacional es de mil 400 millones de piezas, pero lo dispersado por la Federación en su primera etapa con el proyecto fue de poco más de 28 millones.

“Las cifras que dieron ellos son ocho mil 61 centros de salud, 578 hospitales con las caravanas de la salud, y ellos reconocen que son 28 millones de cajitas que entregaron. Quiero decirte que el consumo del país debería ser mil 400 millones de piezas al año. O sea, esto representa una semana de consumo”, aseguró.

1,400 millones de piezas de fármacos se consumen anualmente

Ante el reclamo hecho por el Gobierno a inicios de la semana contra las farmacéuticas por incumplir con los contratos y provocar un retraso estimado en 43 millones de piezas de fármacos, Rafael Gual señaló que la industria hace todo lo posible, aun con la deuda por 14 mil millones de parte del Gobierno.

También se mostró en contra de lo reclamado por la autoridad federal, ya que, pese al retraso, se registran abastos por encima del 90 por ciento en las instituciones de salud.

“Hay hasta contradicciones. A ver, si te dicen que tienen un abasto del 97 por ciento, 92 por ciento, pues quiere decir que la industria está haciendo un excelente papel, o sea, a final de cuentas, a pesar de todas las vicisitudes, de la deuda, que es más de 14 mil millones de pesos, la industria ha seguido abasteciendo”, dijo.

Hay cumplimiento, revira la Canifarma al Gobierno ı Foto: Especial

También remarcó como un reto la logística para la dispersión de los fármacos, porque refirió que, además de los compromisos con la Federación, tienen como industria compromisos con otras entidades que no forman parte del IMSS-Bienestar.

Finalmente, el presidente de Canifarma dijo que “el reto logístico de dispersar los medicamentos a cerca de 10 mil puntos, porque estos no nada más son para los estados que están con el IMSS-Bienestar. O sea, hay nueve estados adicionales que no están ahí. Y entonces, considera que son más de 10 mil puntos, o sea, esto es complicadísimo”.