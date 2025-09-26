Juez desecha amparo presentado a nombre de hijos de AMLO

Un juez federal con sede en Ciudad de México desechó uno de los tres amparos que supuestamente fueron promovidos el 16 de septiembre a nombre de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para impugnar posibles órdenes de aprehensión o detención en su contra.

Carlos Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, determinó desechar la medida legal tras identificar irregularidades en su presentación y la existencia de un proceso duplicado.

El juzgador, quien fue electo por voto popular el 1 de junio de 2025, fundamentó su decisión en que el amparo debía desecharse porque existe otro “exactamente igual” ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, promovido por los mismos quejosos y contra las mismas autoridades.

Entre las instituciones señaladas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), así como jueces de varios Centros de Justicia Penal Federal.

La medida originalmente fue presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, el cual desde un principio había declinado competencia sobre el asunto.

Sin embargo, continuó tramitándolo debido a que se reclamaban actos privativos de la libertad e incomunicación, materias que requieren atención especializada.

En su resolución, el juez Rico Mondragón consideró relevante citar que “es del dominio público” una publicación realizada el 17 de septiembre de 2025 en la cuenta oficial de Instagram de Andrés Manuel López Beltrán, en la cual negó categóricamente haber presentado algún amparo.

Esta declaración pública del hijo del expresidente se suma a las manifestaciones del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith, quien supuestamente habría promovido estos amparos.

Rodríguez Smith rechazó públicamente haber realizado dicha gestión legal, acusó un presunto robo de su identidad y anunció que presentará una denuncia formal por estos hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL